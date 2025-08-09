rajasthan ambulance mystery shocking incident secret ambulance misuse emergency case राजस्थान में एम्बुलेंस से हो रहा था कुछ ऐसा, जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश, Barmer Hindi News - Hindustan
राजस्थान में एम्बुलेंस से हो रहा था कुछ ऐसा, जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश

राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी तस्कर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेरSat, 9 Aug 2025 10:27 PM
राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो एम्बुलेंस का सहारा लेकर तस्करी का काम कर रहा था। इस गिरफ्तारी में पुलिस ने करीब 1.76 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये है।

पुलिस की सूझबूझ ने किया तस्करी का पर्दाफाश

गिरफ्तार किए गए शातिर तस्कर मुन्ना उर्फ कुंभाराम जाट और उसके साथी देवाराम जाट ने पुलिस को बताया कि वे लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुन्ना जाट ने तस्करी की अपनी पूरी योजना को बेहद चालाकी से अंजाम दिया था। उसने अपनी अर्टिगा कार को एम्बुलेंस में बदल लिया था, ताकि पुलिस उसकी गतिविधियों पर ध्यान न दे सके।

यह कोई पहला मौका नहीं था जब मुन्ना ने तस्करी के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया था। पहले भी इस तरह के मामले में वह बच चुका था, लेकिन इस बार पुलिस की विशेष टीम ने उसे एम्बुलेंस में तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, तस्करों का यह तरीका पूरी तरह से शातिर था, क्योंकि एम्बुलेंस जैसी गाड़ी पर किसी की शंका नहीं जाती थी, और मुन्ना इस छुपावे के पीछे अपना काम आसानी से करता था।

तीन गिरफ्तार, और तलाश जारी

पुलिस ने इस ऑपरेशन में अब तक तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी मुन्ना जाट और उसका साथी देवाराम जाट शामिल हैं। पुलिस ने जांच में यह भी पता किया कि डोडा पोस्त की आपूर्ति चित्तौड़गढ़ के एक व्यक्ति बबलू उर्फ रतन द्वारा की गई थी। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही है।

टीम की कड़ी मेहनत और सूझबूझ की सराहना

इस कार्रवाई में पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से कांस्टेबल हरलाल पुनिया की कड़ी मेहनत और सूझबूझ को सराहा गया है, जिन्होंने तस्करी के इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने इस ऑपरेशन की सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी और कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस को लगातार खुफिया जानकारी मिल रही है, और जल्द ही और तस्करों की गिरफ्तारी की उम्मीद है।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में तस्करों की एक चालाक साजिश को पुलिस ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया। एम्बुलेंस के जरिए तस्करी करने की यह नई साजिश अब तक की सबसे शातिर योजनाओं में से एक थी। लेकिन पुलिस के कठोर प्रयासों ने तस्करों को बेनकाब कर दिया और एक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी को रोक लिया।

