PM के राजस्थान दौरे से पहले सुरक्षा में सेंधमारी, VVIP मंच तक पहुंचा था एक युवक; SHO सस्पेंड

राजस्थान के बालोतरा जिले में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से ठीक एक दिन पहले बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। पचपदरा स्थित HPCL रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बनाए गए VVIP मंच तक एक युवक के पहुंच जाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

राजस्थान के बालोतरा जिले में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से ठीक एक दिन पहले बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। पचपदरा स्थित HPCL रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बनाए गए VVIP मंच तक एक युवक के पहुंच जाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस घटना को गंभीर मानते हुए पचपदरा थानाधिकारी (SHO) अचलाराम को निलंबित कर दिया गया है। जोधपुर रेंज के आईजी ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए यह आदेश जारी किया।

20 अप्रैल को सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंचा युवक घटना 20 अप्रैल की बताई जा रही है, जब एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए ‘डी’ एरिया से सीधे VVIP मंच तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह रही कि युवक न केवल मंच तक पहुंचा, बल्कि उसने वहां चढ़कर वीडियो भी बनाया। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

PM मोदी के प्रस्तावित दौरे की चल रही थीं तैयारियां दरअसल, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा के पचपदरा में स्थित HPCL रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम के लिए रिफाइनरी से करीब 800 मीटर दूर एक बड़ा सभास्थल तैयार किया गया था, जहां VVIP मंच भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए थे, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ RAC (राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी) के जवानों की भी तैनाती की गई थी।

रिफाइनरी में आग के बाद दौरा हुआ स्थगित हालांकि, 20 अप्रैल को रिफाइनरी की एक यूनिट में अचानक आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद, सुरक्षा में हुई इस चूक ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक को रोकने में RAC के जवान नाकाम रहे, जिससे वह बिना किसी बाधा के VVIP मंच तक पहुंच गया।

SHO निलंबित, RAC जवानों पर भी गिरेगी गाज मामले को गंभीरता से लेते हुए जोधपुर रेंज आईजी ने तत्काल प्रभाव से पचपदरा SHO अचलाराम को निलंबित कर दिया। साथ ही RAC कमांडेंट को पत्र लिखकर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जवानों की भूमिका की जांच करने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

PM सुरक्षा प्रोटोकॉल पर उठे गंभीर सवाल सूत्रों के अनुसार, युवक के मंच तक पहुंचने की घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। भले ही कार्यक्रम एक दिन बाद होना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले से ही सक्रिय थीं। ऐसे में किसी अनधिकृत व्यक्ति का VVIP क्षेत्र तक पहुंच जाना सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ी चूक को दर्शाता है।

VIP सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान में VIP और VVIP सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं, बल्कि भविष्य में बड़े आयोजनों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती हैं।