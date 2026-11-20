बाड़मेर में वोटों की गिनती चल रही थी; कर्मचारी कम्प्यूटर पर गेम खेलने में मस्त
दरअसल, बाड़मेर के पीजी कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जा रही है। यहां डूंगेरों का तला पंचायत समिति की मतगणना फर्स्ट फ्लोर पर स्थित रूम नंबर 26 में चल रही है।
बाड़मेर के पीजी कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां एक तरफ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए वोटों की गिनती चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी कम्प्यूटर पर गेम खेलने में मस्त था। कर्मचारी को शायद इस बात की सुध भी नहीं थी कि जिस जगह वह बैठा है, वहां चुनावी नतीजों को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की सांसें अटकी हुई हैं। हालांकि, उसकी यह गेमबाजी ज्यादा देर नहीं चल सकी। एक अधिकारी की नजर पड़ते ही कर्मचारी को रोक दिया गया।
मतगणना के बीच गेम खेलने में व्यस्त था कर्मचारी
दरअसल, बाड़मेर के पीजी कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जा रही है। यहां डूंगेरों का तला पंचायत समिति की मतगणना फर्स्ट फ्लोर पर स्थित रूम नंबर 26 में चल रही है। इसी दौरान एक कर्मचारी कम्प्यूटर पर गेम खेलता हुआ नजर आया। जिस कम्प्यूटर पर चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा काम होना था, उसी पर कर्मचारी गेम खेलने में व्यस्त था।
अधिकारी की नजर पड़ी तो बंद हुआ गेम
मतगणना के दौरान कर्मचारी की इस हरकत पर मौके पर मौजूद एक अधिकारी की नजर पड़ गई। अधिकारी ने तत्काल कर्मचारी को गेम खेलने से रोका। इसके बाद कर्मचारी ने कम्प्यूटर पर गेम खेलना बंद कर दिया। इस घटनाक्रम के दौरान मतगणना केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया।
एक तरफ प्रत्याशियों की धड़कनें तेज, दूसरी तरफ गेमबाजी
पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजरें हर राउंड के नतीजों पर टिकी हुई हैं। कोई अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठा है तो किसी को हार का डर सता रहा है। समर्थक लगातार चुनावी अपडेट लेने में जुटे हैं। ऐसे माहौल में मतगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का कम्प्यूटर पर गेम खेलना हैरान करने वाला है।
मतगणना केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है। उन्हें पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न करानी होती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान गेम खेलने का यह नजारा कर्मचारियों की जिम्मेदारी और कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। अधिकारी ने समय रहते कर्मचारी को रोक दिया, लेकिन मतगणना के बीच सामने आई यह तस्वीर चर्चा का विषय बन गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।