बाड़मेर सीमा में पाकिस्तानी घुसपैठिए की एंट्री; ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी के बीच बढ़ी चौकसी
राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर अनाधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।
राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर अनाधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। युवक को प्रारंभिक पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गुरुवार दोपहर उसे बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं।
सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देख जवानों ने की घेराबंदी
जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्वरूप का तला गांव के पास की गई। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों ने युवक को पकड़ने के बाद मौके पर ही पूछताछ शुरू कर दी थी।
पाकिस्तान के मीठी जिले का रहने वाला है युवक
प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान मोहम्मद आवेश (26) के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके पिता का नाम हजूर खान है। युवक के भारतीय सीमा में प्रवेश को लेकर फिलहाल कई एंगल से जांच की जा रही है।
BSF, पुलिस और IB की संयुक्त टीम कर रही पूछताछ
बाड़मेर पुलिस और बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि युवक से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को भी जांच में शामिल किया गया है। एजेंसियों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि युवक किस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल हुआ और उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या साजिश तो नहीं है।
यात्रा और संपर्कों की भी हो रही जांच
सूत्रों के अनुसार युवक से उसकी यात्रा, संपर्कों और सीमा तक पहुंचने के रास्ते को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल संपर्क, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य जानकारियों की भी जांच कर रही हैं।
तलाशी में नहीं मिला कोई हथियार या संदिग्ध सामान
हालांकि शुरुआती तलाशी के दौरान उसके पास से कोई हथियार, जासूसी उपकरण या अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं।
संवेदनशील इलाका होने से बढ़ाई गई सतर्कता
बाड़मेर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा अत्यंत संवेदनशील इलाका माना जाता है। हाल के वर्षों में यहां घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।
युवक के भारत आने के कारणों की पड़ताल जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमा पार करने के कारणों की भी जांच की जा रही है। कई बार सीमावर्ती इलाकों में रास्ता भटकने या व्यक्तिगत कारणों से भी लोग सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन एजेंसियां फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही हैं।
सीमा क्षेत्र में बढ़ाई गई गश्त और निगरानी
घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में गश्त तेज कर दी है और संभावित घुसपैठ मार्गों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि युवक अकेले आया था या उसके साथ अन्य लोग भी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे।
जांच पूरी होने के बाद होगा पूरे मामले का खुलासा
बाड़मेर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की पूरी जांच होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल युवक को सुरक्षा निगरानी में रखा गया है और उससे पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि युवक का भारत में प्रवेश महज एक भटकाव था या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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