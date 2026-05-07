बाड़मेर सीमा में पाकिस्तानी घुसपैठिए की एंट्री; ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी के बीच बढ़ी चौकसी

राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर अनाधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।

राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर अनाधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। युवक को प्रारंभिक पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गुरुवार दोपहर उसे बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं।

सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देख जवानों ने की घेराबंदी जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्वरूप का तला गांव के पास की गई। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों ने युवक को पकड़ने के बाद मौके पर ही पूछताछ शुरू कर दी थी।

पाकिस्तान के मीठी जिले का रहने वाला है युवक प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान मोहम्मद आवेश (26) के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके पिता का नाम हजूर खान है। युवक के भारतीय सीमा में प्रवेश को लेकर फिलहाल कई एंगल से जांच की जा रही है।

BSF, पुलिस और IB की संयुक्त टीम कर रही पूछताछ बाड़मेर पुलिस और बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि युवक से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को भी जांच में शामिल किया गया है। एजेंसियों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि युवक किस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल हुआ और उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या साजिश तो नहीं है।

यात्रा और संपर्कों की भी हो रही जांच सूत्रों के अनुसार युवक से उसकी यात्रा, संपर्कों और सीमा तक पहुंचने के रास्ते को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल संपर्क, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य जानकारियों की भी जांच कर रही हैं।

तलाशी में नहीं मिला कोई हथियार या संदिग्ध सामान हालांकि शुरुआती तलाशी के दौरान उसके पास से कोई हथियार, जासूसी उपकरण या अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं।

संवेदनशील इलाका होने से बढ़ाई गई सतर्कता बाड़मेर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा अत्यंत संवेदनशील इलाका माना जाता है। हाल के वर्षों में यहां घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

युवक के भारत आने के कारणों की पड़ताल जारी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमा पार करने के कारणों की भी जांच की जा रही है। कई बार सीमावर्ती इलाकों में रास्ता भटकने या व्यक्तिगत कारणों से भी लोग सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन एजेंसियां फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही हैं।

सीमा क्षेत्र में बढ़ाई गई गश्त और निगरानी घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में गश्त तेज कर दी है और संभावित घुसपैठ मार्गों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि युवक अकेले आया था या उसके साथ अन्य लोग भी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे।