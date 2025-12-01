Hindustan Hindi News
राजस्थान के बाड़मेर में महिला-मंडल NGO पर ED की रेड

बाड़मेर में सोमवार सुबह महिला मंडल आगोर संस्थान के ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की। शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित इस कार्यालय में ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की।

Mon, 1 Dec 2025 09:25 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
बाड़मेर में सोमवार सुबह महिला मंडल आगोर संस्थान के ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की। शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित इस कार्यालय में ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। दो से तीन वाहनों में आई टीम ने ऑफिस के अंदर कई फाइलें, रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड्स की पड़ताल की। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न हो।

सूत्रों के अनुसार, ईडी को बाड़मेर में बाहरी स्रोतों से करोड़ों रुपए की फंडिंग का इनपुट मिला था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आशंका है कि महिला मंडल संस्थान को संदिग्ध रूप से बड़ी राशि विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुई है। इस फंडिंग के स्रोत, उपयोग और संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए ईडी की विभिन्न टीमें सोमवार सुबह बाड़मेर पहुंचीं।

जांच के दौरान ईडी ने संस्था के निदेशक आदिल खान से भी पूछताछ की। वे सुबह से ही टीम के साथ संस्थान के ऑफिस में मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की गई राशि, फंडिंग का फ्लो और उससे संबंधित paperwork की भी जांच की। महिला मंडल आगोर संस्थान पिछले 34 वर्षों से सक्रिय है और पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने जैसे कार्य कर रही है। हजारों महिलाएं इस एनजीओ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं।

सोमवार सुबह से जारी सर्च ऑपरेशन चार घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। ईडी की टीम ने फंडिंग से संबंधित दस्तावेजों के अलावा उन परियोजनाओं का भी रिकॉर्ड मांगा, जिनमें पिछले सालों में धनराशि खर्च की गई थी। जानकारी के अनुसार, ईडी यह भी जांच कर रही है कि बाहरी फंडिंग का उपयोग निर्धारित नियमों और परियोजनाओं के अनुसार किया गया या नहीं।

1991 में स्थापित इस संस्थान की शुरुआत बाड़मेर के सूखे से प्रभावित इलाकों में महिलाओं के छोटे समूह द्वारा की गई थी। वर्षों में यह संस्थान क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क बनाकर आज चार जिलों में काम कर रहा है। इसके प्रमुख कामों में ड्रॉपआउट लड़कियों के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, हेल्थ और न्यूट्रीशन, पानी और सेनिटेशन से जुड़े अभियान, दिव्यांगता पुनर्वास, पशुपालन, खेती से संबंधित ट्रेनिंग और सड़क सुरक्षा जागरूकता शामिल हैं।

इस संस्थान को कई अवसरों पर सम्मान भी मिल चुका है। 1997 में नेशनल कमिशन फॉर वुमन की ओर से ‘वुमन एक्सीलेंस अवॉर्ड’ प्रदान किया गया था। इसके अलावा 2015 में इसे ‘ज्वेल ऑफ इंडिया’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बाड़मेर जिला प्रशासन भी पूर्व में संस्थान को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों में सम्मानित कर चुका है।

सिर्फ 12 दिन पहले भी इस एनजीओ ने शिव नगर में सड़क सुरक्षा पर एक जागरूकता बैठक आयोजित की थी, जिसमें स्थानीय लोगों को ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई थी।

ED की इस कार्रवाई ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है। फिलहाल ईडी की टीम मौके पर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संस्थान की फंडिंग में अनियमितता है या नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
