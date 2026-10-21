बाड़मेर में वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने किया सुसाइड; खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव
सदर थाना सीआई देवीचंद ढाका ने बताया कि आलमजी का थान निवासी मोहनलाल पुत्र पूनमाराम बुधवार तड़के अपने खेत पर गए थे। वहां उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों की नजर पड़ने पर घटना का पता चला।
बाड़मेर जिले में पंचायत चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी की मौत से सनसनी फैल गई। मांगता पंचायत समिति के वार्ड-8 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहनलाल (45) का शव बुधवार सुबह अपने खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाया और अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया।
घटना सदर थाना क्षेत्र के आलमजी का थान (उड़ासर) गांव की है। पुलिस के अनुसार, मोहनलाल बुधवार तड़के करीब 4 बजे अपने खेत पर गए थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने उन्हें खेत में पेड़ पर फंदे से लटका देखा। इसके बाद गांव के लोगों को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस को भी मौके पर बुलाया।
तड़के खेत पर गए थे मोहनलाल
सदर थाना सीआई देवीचंद ढाका ने बताया कि आलमजी का थान निवासी मोहनलाल पुत्र पूनमाराम बुधवार तड़के अपने खेत पर गए थे। वहां उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों की नजर पड़ने पर घटना का पता चला।
इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। इसके बाद शव को गुड़ामालानी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहनलाल ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल सामने आई जानकारी में किसी विवाद या अन्य वजह की पुष्टि नहीं हुई है।
पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे मोहनलाल
मोहनलाल मांगता पंचायत समिति के वार्ड-8 से कांग्रेस प्रत्याशी थे। पंचायत चुनाव के पहले चरण में इस वार्ड में 22 अक्टूबर को मतदान होना है। यानी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उनकी मौत की खबर सामने आई है।
चुनाव प्रचार और मतदान की तैयारियों के बीच प्रत्याशी की मौत से इलाके में चर्चा शुरू हो गई। मोहनलाल पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव मैदान में होने के कारण यह घटना पंचायत चुनाव से भी जुड़ी चर्चा का विषय बन गई है।
वार्ड-8 में तीन प्रत्याशी थे मैदान में
मांगता पंचायत समिति के वार्ड-8 में कुल तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस की ओर से मोहनलाल चुनाव लड़ रहे थे। वहीं, भाजपा ने भभूता राम को प्रत्याशी बनाया था, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से ओमप्रकाश मैदान में थे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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