Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़बाड़मेरbarmer chachi murder case life imprisonment rajasthan
राजस्थान के बाड़मेर में रिश्तों की मर्यादा टूटी,जेठूते ने चाची की हत्या कर लूटे जेवर, अब उम्रकैद

राजस्थान के बाड़मेर में रिश्तों की मर्यादा टूटी,जेठूते ने चाची की हत्या कर लूटे जेवर, अब उम्रकैद

संक्षेप: बाड़मेर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी ही चाची की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। 

Thu, 13 Nov 2025 05:18 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
share Share
Follow Us on

बाड़मेर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी ही चाची की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने उसके पास से नकदी और जेवर लूटे और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। नौ दिन तक शव झाड़ियों में पड़ा रहा, जिसे जानवरों ने नोच खाया और कंकाल बन गया। करीब साढ़े तीन साल चली सुनवाई के बाद अब बाड़मेर की एडीजे कोर्ट-2 ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोक अभियोजक सुरेशचंद्र मोदी ने बताया कि एडीजे कोर्ट-2 के न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने आरोपी मेघाराम पुत्र दलाराम निवासी करणपुरा चौखला को हत्या और लूट के आरोप में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के लिए आजीवन कारावास और लूट के लिए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत में इस मामले में 23 गवाह, 87 दस्तावेज और 16 आर्टिकल पेश किए गए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया गया।

घटना 10 अप्रैल 2022 की है। नागाणा चौखला निवासी भोमाराम ने 13 अप्रैल को पत्नी कमला देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि 10 अप्रैल को कमला अपने जेठ के बेटे मेघाराम के साथ शादी के कपड़े लेने के लिए बाड़मेर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। कुछ ही घंटों बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में मेघाराम ने जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि चाची कमला गांव में उसके और उसके पिता के बारे में अफेयर की अफवाहें फैलाती थी, जिससे वह बदनाम हो रहा था। इसी बदनामी का बदला लेने के लिए उसने हत्या की साजिश रची थी।

10 अप्रैल को मेघाराम बाड़मेर जाने की बात कहकर चाची कमला को साथ ले गया। रास्ते में बांदरा गांव के पास दोनों के बीच कहासुनी हो गई। झगड़े के दौरान आरोपी ने पहले चाची का गला दबाया, फिर सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया।

महिला का शव 18 अप्रैल 2022 को मिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव बुरी तरह सड़-गल चुका था और जानवरों ने उसे नोच खाया था। शव की हालत ऐसी थी कि सिर्फ कंकाल ही बचा था। आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस शव तक पहुंच पाई। हत्या के बाद आरोपी जोधपुर चला गया था, जहां वह एक मोटर पंप की दुकान पर मजदूरी करने लगा। वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया।

मामले की सुनवाई बाड़मेर एडीजे कोर्ट-2 में करीब साढ़े तीन साल तक चली। सभी गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और लूट के लिए 10 साल की सजा सुनाई।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।