बाड़मेर में बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी की हत्या: दीवार पर सिर पटक-पटक कर मारा गया

बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक हैंडीक्राफ्ट कारोबारी की दूसरी पत्नी की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई। घटना भंवार सुथारों की ढाणी की है

बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक हैंडीक्राफ्ट कारोबारी की दूसरी पत्नी की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई। घटना भंवार सुथारों की ढाणी की है, जहां कारोबारी बीजाराम की दूसरी पत्नी ममता (37) का खून से लथपथ शव घर में मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ममता का सिर दीवार पर पटक-पटक कर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मामले को क्राइम एंगल से जांच में लिया है और मृतका के पति के भतीजे मदनलाल को हिरासत में लिया गया है।

सोमवार को बीजाराम की दूसरी पत्नी ममता अपने चार बेटों के साथ घर पर रहती थी। रोज़ की तरह सोमवार को बच्चे स्कूल चले गए और ममता घर में अकेली रह गई। शाम करीब 5 बजे जब बच्चे लौटे तो उन्होंने अपनी मां को कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। दीवारों पर खून के छींटे थे और ममता का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था।

घटना देखकर बच्चे घबरा गए और रोते हुए बाहर भागे। उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। कुछ ही देर में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को खबर दी। दो घंटे बाद सेड़वा थाना पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने शुरू किए। शव को चौहटन अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया और मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका ममता कारोबारी बीजाराम की दूसरी पत्नी थी। बीजाराम की पहली शादी करीब 40 साल पहले हुई थी और उसकी पहली पत्नी जोधपुर में तीन बेटियों के साथ रहती है। बेटे की चाह में बीजाराम ने 18 साल पहले जसोल (बालोतरा) की रहने वाली ममता से दूसरी शादी की थी। ममता से उसे चार बेटे हुए।

बीजाराम जोधपुर में अपनी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री चलाता है और ज्यादातर वहीं रहता है। ममता अपने बेटों के साथ गांव में रहती थी। घटना के वक्त बीजाराम जोधपुर में था। सूचना मिलते ही वह रात में गांव पहुंचा और पत्नी का शव देखकर फफक पड़ा।

पुलिस के अनुसार, बीजाराम ने अपने ही भतीजे मदनलाल पर हत्या का शक जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि मदनलाल का परिवार से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार झगड़े भी हो चुके थे। पुलिस ने मदनलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ममता की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है। दीवार और फर्श पर खून के निशान हैं, जिससे यह आशंका है कि सिर दीवार पर जोर से पटका गया। हत्या किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा की गई लगती है क्योंकि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं।

सेड़वा थानाधिकारी दीपसिंह के मुताबिक, ममता के परिवार और आरोपी के बीच पैसों और जमीन के लेनदेन का विवाद भी सामने आया है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि हत्या पारिवारिक रंजिश का नतीजा है या किसी निजी रिश्ते के कारण की गई है।