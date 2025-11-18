जल संरक्षण में बाड़मेर नंबर 1, राष्ट्रपति ने कलेक्टर टीना डाबी को किया सम्मानित, मिला 2 करोड़ का इनाम

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को टीना डाबी को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया। टांका निर्माण के जरिए बारिश के पानी को सहेजने की नई पहल के तहत बाड़मेर को फर्स्ट कैटेगरी में चयनित कर 2 करोड़ रुपये का पुरुस्कार मिला है।

राजस्थान को कैच द रेन के तहत जल संग्रहण के लिए तीसरी बार सम्मानित किया गया है। इस लक्ष्य को हांसिल करने में बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी का भी योगदान रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को टीना डाबी को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया। टांका निर्माण के जरिए बारिश के पानी को सहेजने की नई पहल के तहत बाड़मेर को फर्स्ट कैटेगरी में चयनित कर 2 करोड़ रुपये का पुरुस्कार मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी द्वारा मंगलवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य को यह सम्मान दिया गया। राज्य की ओर से जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने राज्य स्तरीय पुरस्कार ग्रहण किया।

जल संचयन जन भागीदारी 1.0 के अंतर्गत उत्कृष्ट जिलों की श्रेणी में बाड़मेर जिले को जल संरक्षण की दिशा में अतुलनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राज्य के आठ अन्य जिलों भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, अलवर, बारां, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर को भी जल सुरक्षित भारत के निर्माण के लिये अनुकरणीय प्रतिबद्धता के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है।