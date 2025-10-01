barmer attack jodhpur aiims rejoin severed hands youth 10 hours surgery जोधपुर एम्स ने रचा इतिहास, तलवार के हमले में कटे दोनों हाथ जोड़े, 10 घंटे चली सर्जरी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़barmer attack jodhpur aiims rejoin severed hands youth 10 hours surgery

जोधपुर एम्स ने रचा इतिहास, तलवार के हमले में कटे दोनों हाथ जोड़े, 10 घंटे चली सर्जरी

बाड़मेर में शराब विवाद के बाद बीएसएफ जवान द्वारा तलवार से किए गए हमले में एक व्यापारी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक के कटे हुए दोनों हाथों को जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने 10 घंटे की जटिल और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक जोड़कर नई जिंदगी दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरWed, 1 Oct 2025 05:15 AM
बीते 17 सितंबर को बाड़मेर के सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक शराब की दुकान पर पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। बीएसएफ जवान और पूर्व एनएसजी कमांडो चम्पालाल के हुए हमले में एक शराब व्यापारी की मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय एक युवक पर तलवार से निर्मम प्रहार किया गया। इस हमले में युवक के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दायां हाथ पूरी तरह कटकर सिर्फ एक पतली त्वचा की परत से जुड़ा था, और बायां हाथ टूटे हड्डियों और नसों की चोटों से जूझ रहा था।

तुरंत एक्शन, जिंदगी की जंग

हमले के बाद घायल युवक को तुरंत बाड़मेर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर करने के लिए दो यूनिट खून चढ़ाया। मगर चोट की गंभीरता को देखते हुए, उसे 18 सितंबर को जोधपुर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। यहां पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने बिना वक्त गंवाए उसका इलाज शुरू किया। युवक की हालत नाज़ुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी।

10 घंटे की सर्जरी

एम्स जोधपुर की ट्रॉमा सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की विशेषज्ञ टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रकाश चंद्र काला ने बताया कि यह सर्जरी तकनीकी रूप से बेहद जटिल थी। उन्होंने कहा, 'हाथों को फिर से जोड़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद से बारीक रक्त वाहिकाओं को जोड़ना पड़ा। यह एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन हमारी टीम की मेहनत रंग लाई।' 10 घंटे से ज्यादा चली इस सर्जरी में डॉक्टरों ने दोनों हाथों को फिर से जोड़कर एक असंभव-सा लगने वाला काम कर दिखाया।

सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि रिकवरी की प्रक्रिया लंबी होगी, लेकिन शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। इस सफलता ने न सिर्फ मरीज को नई जिंदगी दी, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में जोधपुर एम्स की क्षमताओं को भी साबित किया।