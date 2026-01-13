68 साल का बरकत खान फिर सलाखों के पीछे, 1984 से अब तक 50 केस दर्ज; अब क्या कांड किया?

संक्षेप: पचपदरा निवासी 68 वर्षीय बरकत खान उर्फ बाबू को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि बरकत खान के खिलाफ यह 50वां आपराधिक मामला है। उसके खिलाफ पहला केस साल 1984 में दर्ज हुआ था।

राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पचपदरा निवासी 68 वर्षीय बरकत खान उर्फ बाबू को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि बरकत खान के खिलाफ यह 50वां आपराधिक मामला है। उसके खिलाफ पहला केस साल 1984 में दर्ज हुआ था। लंबे आपराधिक इतिहास के बाद अब वह एक बार फिर जेल जाने की तैयारी में है। आखिर अब बरकत ने कौन सा कांड किया कि उसे जेल भेजा जा रहा है?

मंदिर में 1 महीना में 2 बार चोरी शेरगढ़ के पास सोइनत्रा गांव स्थित आशापुरा माताजी मंदिर है। यहां पिछले एक महीने के भीतर दो बार चोरी की वारदात हो चुकी है। ताजा घटना में चोर मंदिर की तिजोरी से करीब 25 हजार रुपये नकद, माइक्रोफोन सेट, एलईडी टीवी और चांदी का छत्र लेकर फरार हो गया था। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। ग्रामीण रात-रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हो गए।

बरकत खान ने की थी मंदिर में चोरी गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस ने मंदिर परिसर के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान बरकत खान उर्फ बाबू के रूप में हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

10 साल से ज्यादा जेल में काट चुका है सजा थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपी आदतन अपराधी है। वह 10 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। हाल ही में वह अजमेर जेल से फरार हुआ था और इसके बाद से फरारी काट रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से उसके अन्य साथियों और पुराने मामलों को लेकर भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं।