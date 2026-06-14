BAP विधायक जयकृष्ण पटेल पर राजस्थान पुलिस की SOG ने दर्ज की FIR, 3 फर्जी डिग्री केस में कसा शिकंजा

राजस्थान में ‘बाप’ पार्टी के नेता और बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल कथित तौर पर एक ही साथ तीन अलग-अलग यूनिवर्सिटियों से बीए की डिग्री लेने के चलते अब नए कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। राजस्थान पुलिस SOG ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

राजस्थान में बागीदौरा से विधायक और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेता जयकृष्ण पटेल की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। जयकृष्ण पटेल पर इस बार एक ही शैक्षणिक सत्र में 3 अलग-अलग राज्यों से बीए की डिग्रियां लेने का आरोप लगाहै। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने कथित फर्जी डिग्री मामले में पटेल के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजनीति में आने से पहले विधायक जयकृष्ण पटेल सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बीए की कथित फर्जी डिग्री के जरिये सरकारी टीचर की नौकरी पाई और नौकरी छोड़ने से पहले सालों तक सैलरी लेते रहे।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, एसओजी के एडीजीपी विशाल बंसल ने बताया कि यह एफआईआर शुरुआती जांच के बाद दर्ज की गई है। जांच में यह पता चला है कि पटेल ने कथित तौर पर एक ही शैक्षणिक सत्र के दौरान तीन अलग-अलग राज्यों से शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की थीं।

वेरिफिकेशन में पकड़े जाने के डर से छोड़ी थी नौकरी? एसओजी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने पटेल के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि पटेल ने 2023 में अपनी टीचिंग की जॉब से इसलिए इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और उन्हें डर था कि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी।

पुलिस ने पटेल पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में केस दर्ज किया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध डिग्री के आधार पर टीचर की जॉब हासिल की और उस पद पर रहते हुए सरकारी सैलरी ली।

जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने दूसरे राज्य से हासिल की गई बीए की डिग्री के आधार पर राजस्थान में टीचिंग की नौकरी पाई थी। जांच में यह भी पता चला कि पटेल 2007 और 2010 के बीच मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में रेगुलर बीए स्टूडेंट के तौर पर एनरोल्ड थे और कथित तौर पर दूसरे साल में इंग्लिश में फेल हो गए थे।

सिक्किम से लेकर गुजरात तक जाएगी एसओजी की जांच जांचकर्ताओं का यह भी आरोप लगाया कि इसी दौरान उन्होंने सिक्किम की एक यूनिवर्सिटी से 73.85 पर्सेंट नंबरों के साथ बीए की डिग्री हासिल की। ​एसओजी उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि पटेल ने बाद में 2012 में गुजरात से भी बीए की एक और डिग्री हासिल की थी। अधिकारियों ने बताया कि एसओजी विधायक की सभी डिग्रियों की प्रामाणिकता की जांच कर रहा है। इसके साथ ही उन तौर-तरीकों का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है जिनमें सरकारी नौकरी पाने के लिए इन कथित डिग्रियों का इस्तेमाल किया गया था।