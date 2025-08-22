दो गुटो की लड़ाई में पिट गए पुलिसवाले, राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला; भारी फोर्स तैनात

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पुलिसवालों पर हमला हो गया। हमलावर गांव वालों ने पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर, लाठी और पत्थरों से हमला किया। हमले में कुछ पुलिसवालों को चोटें आई हैं।

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हिंसक घटना सामने आई है। यहां एक घर में आग लगाने और हमला करने की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो टीम पर हमला हो गया। हमला इतना खतरनाक था कि कुछ पुलिसवालों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। पुलिस ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों ने उनपर मिर्च पाउडर, लाठी और पत्थरों से हमला किया। इस में पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

क्या था मामला दरअसल कुछ दिनों पर पहले प्रतापगढ़ के कोटड़ी इलाके में एक युवक की मौत हो गई थी। उसकी मौत के लिए परिजनों ने गांव के ही दूसरे समूह के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का मानना है कि उनके बच्चे की मौत का जिम्मेदार दूसरा समूह है। इस दौरान जब युवक की मौत को 12 दिन हो गए और उसकी 12वीं की रस्म पूरी की जा रही थी, तब मृतक के घर काफी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। इस दौरान परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दूसरे समूह के घर को आग लगा दी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के परिजनों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस हमले में मृतक युवक के परिजनों ने मिर्च पाउडर के साथ लाठी और पत्थर भी चलाए।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बतााय कि यह हिंसा का मामला कुछ दिन पहले हुई एक युवक की मौत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों ने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताकर दूसरे समूह के लोगों के घर में आग लगा दी थी। सूचना पाकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। आदित्य ने बताया कि इस घटना को शांत करवाने के लिए 6 पुलिसकर्मी गांव पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस टीम की गाड़ियों पर हमला हो गया और तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में बैठे पुलिसवालों पर मिर्च पाउडर और लाठी-पत्थरों से हमला किया गया। इस हमले में घायल पुलिसकर्मियों को अरनोद अस्पताल ले जाया गया और बाद में दो कांस्टेबल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा।