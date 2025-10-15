Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Assets worth Rs 2.77 crore, 115% more than income; Searches launched at professor's premises in Rajasthan

2.77 करोड़ की संपत्ति, आय से 115 फीसदी ज्यादा; राजस्थान में प्रोफेसर के ठिकानों पर तलाशी शुरू

संक्षेप: ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अधिकारी रामावतार मीणा द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 2.77 करोड़ रूपये की आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करने का खुलासा हुआ जो कि आरोपी की वैध आय से करीब 115 प्रतिशत अधिक है।

Wed, 15 Oct 2025 12:46 PMRatan Gupta भाषा, जयपुर
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कथित मामले में एक प्रोफेसर के ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। इनके ऊपर आय से अधिक करीब 2.77 करोड़ की संपत्ति पाई गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन्दिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान, जयपुर में कार्यरत हैं। अधिशासी अभियंता से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

गुप्त सूचनाओं और सत्यापन के आधार पर ब्यूरो ने पाया कि मीणा ने कथित तौर पर इंदिरा गांधी नगर जयपुर में लाखों रुपये मूल्य के छह बड़े भूखंड और मकान खरीदे। साथ ही महल रोड जगतपुरा में करोड़ों रुपये मूल्य की जमीनें और अचलपुरा (कोटखावदा), जयपुर और गंगापुर सिटी में भूखंड भी खरीदे थे।

करौली जिले के खिरखिड़ा गांव में उनका आलीशान फार्महाउस भी है। प्रारंभिक जांच में अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कई लाखों रुपये के वित्तीय लेन-देन का पता चला है। ब्यूरो की टीमें जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली में आरोपी अधिकारी से जुड़े एक दर्जन परिसरों की तलाशी ले रही है, जिसमें इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित उनका कार्यालय कक्ष भी शामिल है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) एक सरकारी जांच एजेंसी है, जिसका काम सरकारी विभागों और अधिकारियों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना है। यह रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। राज्य सरकारों के अधीन यह एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है।

Rajasthan Jaipur News
