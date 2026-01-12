सचिन पायलट के लिए खुशखबरी! राज्यसभा जाना चाहते हैं अशोक गहलोत? क्यों हो रही चर्चा

संक्षेप: विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन जाती है। लेकिन हाल में मिले कुछ संकेत बताते हैं कि कांग्रेस ने इस मामले का हल निकाल लिया है।

राजस्थान की राजनीति गुटों में चलती है। ये गुट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में देखने को मिलते हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के बीच के रिश्ते जगजाहिर हैं। दोनों के रिश्तों की दरार कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीर बनकर हमेशा उभरी रहती है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच तकरार जैसी स्थिति नहीं देखने को मिली है, लेकिन दोनों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और आलाकमान से उम्मीद करते रहे हैं कि उन्हें राजस्थान का फ्री हैंड दिया जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है सचिन पायलट के लिए खुशखबरी सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे मशहूर अच्छी वाकशैली वाले नेताओं में से एक हैं। यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें केंद्र की राजनीति में रखना चाहती है, लेकिन सचिन पायलट हैं कि उनका मन राजस्थान में ही लगा रहता है। हाल के कुछ संकेत सचिन पायलट के लिए खुशखबरी बनकर आए हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर चल रही है कि अशोक गहलोत अब राज्यसभा जाने का मन बना चुके हैं और इसके लिए वो अपनी कोशिशें भी शुरू कर दिए हैं।

जून महीने में राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों में से 2 बीजेपी के हिस्से जाएगी वहीं 67 विधायकों वाली कांग्रेस के पास 1 सीट आएगी, जिसपर अशोक गहलोत अपनी दावेदारी जता सकते हैं। हालांकि, अभी तक अशोक गहलोत की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।