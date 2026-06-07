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जब जब सचिन पायलट का नाम… गहलोत के बयान पर क्या बोले मंत्री जोगाराम पटेल-VIDEO

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान से राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उन्होंने 2022 की घटना को आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं, विधायकों की वफादारी बताया है। इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने निशाना साधा है।

जब जब सचिन पायलट का नाम… गहलोत के बयान पर क्या बोले मंत्री जोगाराम पटेल-VIDEO

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के एक बयान से राजस्थान का सियासी माहौल एकबार फिर गरमा गया है। अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में हुआ घटनाक्रम पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं था। यह विधायकों के बीच सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर असहमति थी। विधायकों ने तो आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखाते हुए राजस्थान की सरकार को बचाने का काम किया था। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को सच्चाई कबूल करनी चाहिए क्योंकि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है।

अशोक गहलोत के इस बयान पर बयानों का दौर एकबार फिर शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दरअसल, जब-जब सचिन पायलट का नाम किसी प्रतिष्ठित पद के लिए आगे आता है और उनके लिए कोई संभावना बनती है तब-तब अशोक गहलोत होटल में बंद होने वाली कहानी सुनाने लगते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट पर सीधा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें की थीं।

राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने आगे कहा कि मेरा सवाल है कि यदि अशोक गहलोत की सरकार में ऐसी कोई घटना हुई थी तो उन्होंने आज तक इसको लेकर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? अशोग गहलोत ने इस घटना को लेकर क्यों नहीं कोई शिकायत दर्ज कराई। दरअसल, अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। यही वजह है कि वह बिना किसी आधार के ऐसे बयान देते हैं।

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विधायकों ने तो आलाकमान के प्रति वफादारी दिखाई

बता दें कि रविवार को अशोक गहलोत ने अपने बयान से एकबार फिर हलचल मचा दी। अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में हुई घटनाएं पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं थीं। 25 सितंबर की घटना उस व्यक्ति (सचिन पायलट) के खिलाफ थी जिसका नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल था। विधायकों ने आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखाई और राजस्थान की सरकार बचाई।

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पायलट को स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई

अशोक गहलोत ने कहा कि मनुष्य से गलती हो सकती है। उन्होंने (पायलट ने) गलती की और इसे उनको कबूलना चाहिए। आज कांग्रेस संकट में है, देश संकट में है। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। मैंने पायलट को यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने में मदद की थी लेकिन पायलट ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब मैं अब किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। तीन बार मुख्यमंत्री रहना कोई छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं, यह भविष्य का विषय है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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