जब जब सचिन पायलट का नाम… गहलोत के बयान पर क्या बोले मंत्री जोगाराम पटेल-VIDEO
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान से राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उन्होंने 2022 की घटना को आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं, विधायकों की वफादारी बताया है। इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने निशाना साधा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के एक बयान से राजस्थान का सियासी माहौल एकबार फिर गरमा गया है। अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में हुआ घटनाक्रम पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं था। यह विधायकों के बीच सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर असहमति थी। विधायकों ने तो आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखाते हुए राजस्थान की सरकार को बचाने का काम किया था। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को सच्चाई कबूल करनी चाहिए क्योंकि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है।
अशोक गहलोत के इस बयान पर बयानों का दौर एकबार फिर शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दरअसल, जब-जब सचिन पायलट का नाम किसी प्रतिष्ठित पद के लिए आगे आता है और उनके लिए कोई संभावना बनती है तब-तब अशोक गहलोत होटल में बंद होने वाली कहानी सुनाने लगते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट पर सीधा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें की थीं।
राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने आगे कहा कि मेरा सवाल है कि यदि अशोक गहलोत की सरकार में ऐसी कोई घटना हुई थी तो उन्होंने आज तक इसको लेकर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? अशोग गहलोत ने इस घटना को लेकर क्यों नहीं कोई शिकायत दर्ज कराई। दरअसल, अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। यही वजह है कि वह बिना किसी आधार के ऐसे बयान देते हैं।
विधायकों ने तो आलाकमान के प्रति वफादारी दिखाई
बता दें कि रविवार को अशोक गहलोत ने अपने बयान से एकबार फिर हलचल मचा दी। अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में हुई घटनाएं पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं थीं। 25 सितंबर की घटना उस व्यक्ति (सचिन पायलट) के खिलाफ थी जिसका नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल था। विधायकों ने आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखाई और राजस्थान की सरकार बचाई।
पायलट को स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई
अशोक गहलोत ने कहा कि मनुष्य से गलती हो सकती है। उन्होंने (पायलट ने) गलती की और इसे उनको कबूलना चाहिए। आज कांग्रेस संकट में है, देश संकट में है। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। मैंने पायलट को यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने में मदद की थी लेकिन पायलट ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब मैं अब किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। तीन बार मुख्यमंत्री रहना कोई छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं, यह भविष्य का विषय है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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