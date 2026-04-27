सचिन पायलट समझ गए कि गलती का क्या अंजाम होता है, अब छोड़कर नहीं जाएंगे: अशोक गहलोत
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट को गलती का अहसास हो गया है। गहलोत ने उम्मीद जाहिर की कि अब सचिन पायलट छोड़कर नहीं जाएंगे।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट को गलती का अहसास हो गया है। उनकी सरकार के दौरान कांग्रेस में हुई बगावत का जिक्र करते हुए गहलोत ने ‘मानेसर’ का भी नाम लिया, जहां विरोधी गुट के विधायक कैंप कर रहे थे। पूर्व सीएम ने कहा सचिन पायलट अब संभल गए हैं और कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। गहलोत ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब हाल ही में दोनों नेताओं की हाथ मिलाते और ठहाके लगाते हुए तस्वीरें वायरल हुईं थीं।
दरअसल, अशोक गहलोत से सचिन पायलट को लेकर एक सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि भाजपा प्रभारी ने कहा कि टोंक के जो विधायक हैं (सचिन पायलट) वे बहुरूपिया हैं, उनकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहां रहती है। इसके जवाब में गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को पहले गुमराह किया गया था, पर वह इसका अंजाम समझ चुके हैं और अब संभल गए हैं।
उम्मीद है कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे: अशोक गहलोत
गहलोत ने कहा, ‘उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं। ठीक है ना? इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और हमारी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में।’
जब हंसते और हाथ मिलाते दिखे
पिछले दिनों कांग्रेस की ओबीसी सेल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात ने सुर्खियां बटोरीं। गहलोत की गाड़ी पहुंची तो सचिन पायलट वहां पहले से मौजूद थे। दोनों बेहद गर्मजोशी से मिले और आसपास मौजूद लोग और मीडियाकर्मी तब ठहाके लगाने लगे जब गहलोत ने कैमरों की तरफ देखते हुए कहा था कि, 'फोटो खींच लो फिर आप कहोगे कि बनती नहीं है।' पायलट और गहलोत की इस तरह हाथ मिलाते और हंसते हुए तस्वीरें इसलिए ज्यादा पसंद की गईं,क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय तक टकराव और खटास की खबरें ही आईं।
लंबे समय तक रही कड़वाहट
बात जुलाई-अगस्त 2020 की है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। 18 विधायक मानेसर चले गए थे। तब डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया था। करीब एक महीने के बाद यह संकट आलाकमान के हस्तक्षेप से सुलझा था। इसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक टकराव चला। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते थे। गहलोत तो पायलट को कई बार नालायक और निकम्मा जैसे शब्द भी कह चुके थे।
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