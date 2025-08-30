ashok gehlot says kirori lal meen and hanuman beniwal trying to topple my govt minister meena retaliated गहलोत बोले- सरकार गिराने में लगे थे किरोड़ी लाल व बेनीवाल, कृषि मंत्री मीणा का पलटवार, Rajasthan Hindi News - Hindustan
गहलोत बोले- सरकार गिराने में लगे थे किरोड़ी लाल व बेनीवाल, कृषि मंत्री मीणा का पलटवार

अशोक गहलोत ने दावा किया है कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों उनकी सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल थे। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर किरोड़ी लाल मीणा ने तगड़ा पलटवार किया है। किसने क्या कहा? इस रिपोर्ट में जानें…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 30 Aug 2025 08:22 PM
अशोक गहलोत के एक बयान से राजस्थान में सियासी माहौल गरमा गया है। उन्होंने दावा किया कि सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल दोनों ही उनकी सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल थे। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर राजस्थान के मौजूदा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तगड़ा पलटवार किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अशोक गहलोत खुद इसके सूत्रधार थे।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि मैं उनकी सरकार को गिराने में लगा था जबकि इस सच को पूरा प्रदेश जानता है कि इसके सूत्रधार तो वह खुद थे। दूसरों के हक पर डाका डाला इसलिए बगावत हुई। अशोक गहलोत ने कुर्सी तो बचा ली लेकिन जनता की नजरों से सरकार को गिरने से नहीं बचा पाए।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक अन्य पोस्ट में कहा- आपकी सरकार तो जनता की नजरों में उसी दिन गिर गई थी जिस दिन युवाओं की मेहनत और सपनों का सौदा नकल माफिया से किया। मेरे बार-बार पुख्ता सबूत देने पर भी पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण दिया। हमारी सरकार आपके (अशोक गहलोत) एक-एक कारनामे को उजागर कर रही है।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक पोस्ट में यह भी कहा कि आपकी सरकार तो जनता की नजरों में उसी दिन गिर गई जिस दिन से भ्रष्टाचार को सरकार का संस्कार बना दिया। आपके संरक्षण में मंत्री, अधिकारी और विधायकों ने राजस्थान को लूटने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जनता ने मौका मिलते ही इसका हिसाब चुकता कर लिया और आपको विपक्ष में बिठा दिया।

इससे पहले अशोक गहलोत शनिवार को पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की पुण्यतिथि पर उन्हें कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों दोस्त थे और दोनों हमारी सरकार को गिराने की कोशिश में शामिल थे। दोनों हेलिकॉप्टर लेकर खूब घूमे । हालांकि तब हमारी सरकार बच गई थी।