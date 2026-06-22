मैं थांसू दूर नहीं, लंदन या दिल्ली कहीं भी रहूं, पार्टी से कुछ नहीं मांगूंगा; अशोक गहलोत
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वह देश के सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हैं और कभी किसी पद की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जो भी जिम्मेदारी देगा, उसे स्वीकार करेंगे। गहलोत ने यह भी दोहराया कि वह चाहे कहीं भी रहें, राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर अपने बयान के लिए चर्चा में आ गए हैं। जब उनसे पूछा गया- अब आप राजस्थान की राजनीति करेंगे या फिर दिल्ली की। तो गहलोत ने खुले शब्दों में कहा- देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं। मैं खुदसे कुछ मांग नहीं करूंगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, मुझे मंजूर है। बाकी एक बार फिर गहलोत ने कहा- मैं लंदन, दिल्ली, जयपुर, जहां भी रहूं, राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं जा सकता। जानिए गहलोत ने अपने ताजा बयान में और क्या कुछ कहा।
चाहे लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊं…
गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूँ- 'मैं थांसू दूर नहीं' (मैं आपसे दूर नहीं हूँ)। अब मैं चाहे लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊं, जोधपुर जाऊँ या जालौर जाऊँ, मैं राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकता। मैं कहीं भी रहूँ, राजस्थान वासियों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य और धर्म है।
5 बार सांसद, 6 बार विधायक, 3 बार सीएम…
राजस्थान की जनता ने मुझे पाँच बार सांसद बनाया, छह बार विधायक बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया और तीन-तीन बार मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी दी। तीन बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती! सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मुझ पर भरोसा जताकर न सिर्फ मुझे तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि हर बार पूरे पाँच-पाँच साल तक काम करने का अवसर दिया। पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ अक्सर मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। मुझे इस पार्टी और जनता से सब कुछ मिला है।
देश का सबसे संतुष्ट नेता, खुद से कुछ नहीं मांगूंगा
अब मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने लिए किसी पद की माँग न करूँ। पार्टी मुझे जो भी ज़िम्मेदारी देगी, चाहे वह जोधपुर की हो, जालौर की हो, पूरे राजस्थान की हो, या दिल्ली में संगठन के किसी पद की हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा, लेकिन खुद से कोई माँग नहीं करूँगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, मुझे मंज़ूर है। मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ (Politician) हूँ। जब मुझे पार्टी से बिना माँगे सब कुछ मिला है, मैं इंदिरा गांधी जी के समय ही केंद्रीय मंत्री बन गया था तो फिर अब मैं किसी पद की लालसा क्यों रखूँ?
देश और पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं
आज देश और पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें हमें गहराई से समझना होगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य पार्टी को हर स्तर पर मज़बूत करना है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से आह्वान किया है कि दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों (Minorities) पर कहीं भी कोई अन्याय या अत्याचार हो, तो कांग्रेस कार्यकर्ता तुरंत उनके पास पहुँचे, उनके सुख-दुख का साथी बने और ज़रूरत पड़ने पर उनके हक के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करे। राहुल जी की इस बात में हमारी भविष्य की पूरी राजनीति और सेवा का मर्म आ जाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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