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सरकार कांग्रेस या भाजपा की, करप्शन होता ही है; विपक्ष बनाता है झूठे परसेप्शन: अशोक गहलोत

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि विपक्ष का काम झूठे परसेप्शन पैदा करना होता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, शिक्षा विभाग में करप्शन होता ही है। 

Ashok Gehlot
अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष का काम ही होता है कि लोगों में झूठे परसेप्शन पैदा करना... देश में चाहे कांग्रेस की सरकार की हो या भाजपा की, शिक्षा विभाग में करप्शन होता ही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तो होता ही है। गहलोत का यह बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संग उनके विवाद के बीच आया है। दरअसल, भाजपा ने गहलोत कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा पर पोस्टिंग के बदले पैसे लेने के आरोप लगाए हैं।

अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष का काम यही है... वे झूठे परसेप्शन बनाती है। मैंने एक बार बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मेलन में पूछा था कि क्या आपके यहां करप्शन होता है? यह तो हर कोई जानता ही है कि देश या प्रदेश में चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, शिक्षा विभाग में करप्शन होता ही होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग में तो होता ही है। कोई शिक्षा मंत्री बन जाए हिंदुस्तान भर के अंदर चाहे देश में या प्रदेश में। यह कोई नई बात नहीं है। मैं यह बात नेचुरल वे में कह दी थी। लोगों ने कहा होता है।

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मैंने कभी नहीं कहा- डोटासरा जी ने पैसे खाए

इस पर डोटासरा जी ने खड़े होकर कह दिया कि मैंने या मेरे किसी स्टाफ ने करप्शन किया है? लोगों ने मना किया। तब भी विपक्ष के लोग रोज आरोप लगाते हैं कि डोटासरा जी ने पैसे खाए हैं। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि डोटासरा ने पैसे खाए ट्रांसफर-पोस्टिंग में... मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया था। अब कोई विपक्ष वाले बोले तो... आप देख सकते हैं कि भाजपा की स्थिति क्या है कांग्रेस के अंदर। भाजपा के लोगों का काम ही है कि वे कांग्रेस को लड़ाएं, गुमराह करना चाहते हैं और हमारे नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं।

जहां जाता हूं नारे लग जाते हैं

अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री के नारे लगने कोई नई बात नहीं है। पिछले ढाई साल से यही कह रहा हूं। जहां भी जाता हं नारे लगाते ही हैं। वो तो उस दिन ऐसा हो गया था...। “मैंने उस समय कहा था पार्टी तभी समाज और गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तभी प्रभावी ढंग से निभा सकती है, जब उसके नेता एकजुट रहें। हमें कांग्रेस के लिए काम करना है। 'अशोक गहलोत चौथी बार' के नारे मत लगाइए। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब भी ऐसे कोई नारे नहीं लगाए गए थे। मैंने गांव-गांव जाकर लोगों के लिए काम किया था।”

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गहलोत के बयान को राजनीतिक हलकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हालिया बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है। डोटासरा ने 30 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ऐसा बयान दिया था। जिसके बाद पार्टी के नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

क्या हुआ था

हुआ यूं था कि बीते गुरुवार को पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए गहलोत के आवास पर पहुंचे थे तो वहां मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत के नारे लगे थे। इस पर डोटासरा ने आपत्ति जताई थी। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि राजस्थान को बचाने के लिए कांग्रेस आनी जरूरी है। रही बात सीएम पद की तो यह हाईकमान तय करेगा। उन्होंने डोटासरा संग विवाद पर गहलोत बोले कि नारेबाजी पहली बार नहीं हुई है। मेरा और डोटासरा के बीच कोई विवाद नहीं है।

उधर, अपनी राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उन्होंने खुद यह पद नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी ने मेरे मांगे बिना ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उस समय भी दूसरे, तीसरे या चौथे कार्यकाल के लिए कोई नारे नहीं लगाए गए थे। हमें ऐसे नारे क्यों लगाने चाहिए? इससे हमारे नेताओं के बीच बेवजह असहजता पैदा होती है।”

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