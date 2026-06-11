सचिन पायलट ने ऐसा क्या कहा कि अशोक गहलोत बोले- उन्होंने बुरी बात नहीं कही, फिर देने लगे सफाई…

Ashok Gehlot and Sachin Pilot statements: राजस्थान कांग्रेस में गहलोत-पायलट की पुरानी तकरार फिर चर्चा में है। पायलट के हालिया बयान पर गहलोत ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन फिर पुराने विवादों पर सफाई भी दी। वहीं पोस्टरों से गहलोत की तस्वीर गायब रहने पर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

Ashok Gehlot and Sachin Pilot statements: सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी तकरार एक बार फिर उभरकर जगजाहिर हो गई है। हालांकि, गहलोत के आरोपों पर पायलट ने खुलकर नाम लेकर तो जवाब नहीं दिया है। लेकिन, इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं। अब पायलट के एक बयान पर गहलोत ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि उन्होंने बुरी बात नहीं कही... लेकिन फिर अगले ही पल गहलोत ने सफाई देनी शुरू कर दी। जानिए राजस्थान कांग्रेस की सियासी गलियों में क्या बयानबाजी हो रही है।

दरअसल, बीते दिनों अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बने रहने और कांग्रेस अक्ष्यक्ष पद न स्वीकारने जैसी बातों पर काफी बड़ा बयान दिया था। इस पर ऊपर-ऊपर से देखा जाए, तो सचिन पायलट की तरफ से बेहद सधा हुआ बयान आया है। लेकिन, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि उन्होंने इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह दिया है।

गहलोत बोले, उन्होंने बुरी बात नहीं कही… सचिन के बयानों से निकले संदेशों की चर्चा करने से पहले अशोक गहलोत के ताजा रिएक्शन और फिर से सफाई देने वाली बात को जानिए। दरअसल, मीडिया ने अशोक गहलोत से पूछा- "पायलट साहब ने कहा है कि आप उन्हें अपने बेटे वैभव जी की तरह प्यार करते हैं।" इस पर अशोक गहलोत बोले- "सही कहा है। इसमें गलत क्या कहा है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि बचपन में इनके घरों में आते-जाते थे। वो बच्चों की तरह ही थे। उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने बुरी बात नहीं कही है।"

अगले ही पल गहलोत फिर देने लगे सफाई… लेकिन, फिर अगले ही पल गहलोत ने एक बार फिर सफाई देनी शुरू कर दी। अशोक गहलोत ने कहा- “मैंने जो कुछ कहा है, वो पूरे दिल से कहा है। किसी के बारे में कोई आरोप नहीं लगाए हैं। जो-जो घटनाएं होती गईं, मैं उन्हें एक बार देश के सामने रखना चाहता था। क्योंकि, देश में एक फैशन बन गया कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए कांग्रेस अक्ष्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया था। इसलिए मैंने उस दिन अपनी बातें कही थीं।”

मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, पायलट इस तरह की बातें अशोक गहलोत बीते दिनों भी कह चुके थे, जिसकी चर्चाएं नेशनल लेवल तक की मीडिया में हुई थीं। गहलोत के बयान पर रिएक्शन देते हुए पायलट ने मंच से कहा था- "मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है। आप सब जानते हो मैं बहुत संभलकर बोलता हूं।" आपको याद दिला दें कि गहलोत ने कहा था कि "मैंने फॉरगेट और फॉरगिव की बात कही थी। लेकिन, सचिन पायलट ने उस भावना को स्वीकार नहीं किया। न ही विवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढे़।"

आंख में आंख डालकर देखोगे तो… सचिन पायलट ने आगे कहा था- "मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है। मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन से मतभेद नहीं हैं। अगर सच कहूं तो आप किसी की आँख में आँख डालकर देखोगे, तो आपको पता पड़ जाएगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।" पायलट ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को गहलोत के हालिया आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

पिता-पुत्र का रिश्ता, फिर पोस्टर से क्यों गायब गहलोत मीडिया वालों ने जब सचिन पायलट से सवाल-जवाब किए, तो पायलट ने कहा था- "जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है। उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ है।" अब यहां सवाल उठ रहा है कि अगर पिता-पुत्र जैसा स्नेह है तो पोस्टरों से अशोक गहलोत की फोटो क्यों गायब है? जानिए क्या है मामला।