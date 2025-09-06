क्या ऐसी आग फिर लगाना चाहते हैं... अशोक गहलोत ने RSS चीफ को लेकर ये क्या कह दिया?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने काशी-मथुरा विवाद पर कहा था कि संघ इन आंदोलनों का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भागवत के काशी-मथुरा विवाद पर दिए गए बयान को लेकर गहलोत ने सवाल उठाया कि क्या वे देश में एक बार फिर राम जन्मभूमि आंदोलन जैसी उथल-पुथल मचाना चाहते हैं?

जमीयत के बयान ने शुरू की बहस हाल ही में जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने RSS को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने कहा, "मदनी का बयान स्वागत योग्य है। इसमें गलत क्या है? यह एक अच्छी पहल है।" लेकिन गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयानों पर सवाल उठाते हुए तंज कसा। गहलोत ने कहा कि भागवत कभी तो इतने अच्छे बयान देते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करता है, लेकिन कभी-कभी उनके बयान देश में नई बहस छेड़ देते हैं।

काशी-मथुरा पर भागवत का बयान बना चर्चा का केंद्र दरअसल, मोहन भागवत ने दिल्ली में RSS के शताब्दी समारोह के दौरान 28 अगस्त 2025 को कहा था कि संघ काशी और मथुरा के मंदिर आंदोलनों का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन उनके स्वयंसेवक इन आंदोलनों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भागवत ने यह भी कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और अगर हिंदू समाज इनकी मांग करता है, तो स्वयंसेवक इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय को इन तीन स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह बस तीन मंदिरों की बात है और इससे भाईचारा बढ़ेगा।

गहलोत का तीखा सवाल अशोक गहलोत ने भागवत के इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "राम जन्मभूमि आंदोलन के समय देश में कितना उथल-पुथल मचा था। क्या भागवत फिर से काशी-मथुरा को लेकर ऐसी आग भड़काना चाहते हैं? यह विवाद देश को कहां ले जाएगा, यह अनिश्चित है।" गहलोत ने भागवत से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि इतना बड़ा बयान अचानक देने का क्या मतलब है?