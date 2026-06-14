50 साल में ऐसा माहौल नहीं देखा, आज इंदिरा गांधी होतीं तो भाजपा पर... जमकर बरसे अशोक गहलोत
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक ध्रुवीकरण वाली पार्टी बताया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा- यूपी में भाजपा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा, अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होतीं…
राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इन दिनों अपने बयानों के चलते राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सचिन पायलट पर दिए बयान के बाद अब भाजपा पर तीखा हमला किया है। गहलोत ने भाजपा को धार्मिक ध्रुवीकरण वाली पार्टी बताते हुए कहा- "आज इंदिरा गांधी होतीं तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देतीं।" इसके अलावा गहलोत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- "आप जताना चाहते हैं कि हम शुद्ध हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। इसके चलते मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को घर बैठा दिया।" जानिए गहलोत ने और क्या कुछ कहा...
देश का ऐसा माहौल मैंने 50 साल में नहीं देखा
पूर्व सीएम अशोक गहलोत जयपुर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसायटी राजस्थान द्वारा आयोजित 'नवाब दादा कायम खां शहीद दिवस एवं सम्मान समारोह' में शामिल होनें पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा- “ऐसा माहौल मैंने मेरी 50 साल की जिंदगी में नहीं देखा है। जैसा खतरनाक माहौल आज देश में है। अभी भी नहीं संभला देश, तो देशवासी भुगतेंगे। युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा। हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे।”
भाजपा देश का धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही
इंदिरा और राजीव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा- "इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे।" वहीं भाजपा को देश को बांटने वाली पार्टी बताते हुए कहा- “इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं।”
मुख्तार, शाहनवाज जैसों को घर बैठा दिया
अशोक गहलोत ने आगे कहा- “उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, लेकिन एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते। ये लोग खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं। अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया।”
इंदिरा गांधी होतीं, तो भाजपा पर बैन लगा देतीं
अरे, इनकी सोच ही यह है कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो। अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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