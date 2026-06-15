अशोक गहलोत के 'भाजपा बैन' वाले बयान पर छिड़ा विवाद, भाजपा बोली- हिंदुओं से नफरत
अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो भाजपा बैन कर देतीं। उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा कि इनके लिए पहले संसाधनों का हक मुस्लिमों को है।
कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती तो इन पर बैन लगा देती। उनके इस बयान पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा हिंदुओं से नफरत वाली और केवल मुसलमानों का पक्ष लेती रही है।
दरअसल, अशोक गहलोत 14 जून को जयपुर में एक पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बोलते हुए गहलोत ने दावा किया कि आज देश का माहौल बेहद खतरनाक है... ऐसा कि उन्होंने अपने 50 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा।
… तो भाजपा बैन कर देतीं इंदिरा गांधी
उन्होंने आगे कहा, "अगर इंदिरा गांधी जैसी नेता आज जीवित होतीं, तो उन्होंने भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया होता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज का माहौल बेहद खतरनाक है। अगर देश अभी भी नहीं जागा, तो इस देश की जनता को ही बाद में इसके परिणाम भुगतने होंगे।"
गहलोत के बयान पर बवाल
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि आज सत्ता में बैठे लोग "जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा उत्तर प्रदेश चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में क्यों विफल रही? उन्होंने पूछा, “आप देश की जनता को दिखाने के लिए ही पांच सीटें दे सकते थे। लेकिन आप यह दिखाना चाहते हैं कि 'हम पूरी तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' इनकी सोच (भाजपा) सिर्फ हिंदुत्व समर्थकों को उकसाकर शासन करने की है...क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं?”
कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है, भाजपा का पलटवार
भाजपा ने गहलोत की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदुओं और हिंदुत्व से कितनी नफरत करती है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत करती है। अशोक गहलोत के बयान के रूप में इसका एक और सबूत सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है। वह इस पर प्रतिबंध क्यों लगातीं?"
आपातकाल वाली मानसिकता
पूनावाला ने कहा कि गहलोत की टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं की "आपातकाल वाली मानसिकता" को दर्शाती हैं और उन्होंने इस पुरानी पार्टी को "इंडियन नेशनल खिलाफत" करार दिया जो केवल मुसलमानों का पक्ष लेती है। उन्होंने कहा, “इससे कांग्रेस की इमरजेंसी वाली सोच और हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत का पता चलता है। यह 'इंडियन नेशनल खिलाफ़त पार्टी' बन गई है, अब यह 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' नहीं रही। यह 'मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस' बन गई है। इसीलिए वे कहते हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वे कहते हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और वे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”
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