SC और संविधान का उल्लंघन; किन चुनावों की देरी पर भजनलाल सरकार पर बरसे गहलोत?
संक्षेप: वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-U हर पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य करते हैं और इनका कार्यकाल इस अवधि से अधिक नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें हर पांच साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है।
पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि सरकार चुनाव में देरी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान का उल्लंघन कर रही है। एक वीडियो बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों का काम लगभग ठप हो गया है और बीजेपी हार के डर से चुनाव कराने से बच रही है।
अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ULB और PRI का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-U हर पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य करते हैं और इनका कार्यकाल इस अवधि से अधिक नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें हर पांच साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार के इस फैसले की लोकतंत्र-विरोधी बताते हुए निंदा की। उन्होंने कहा कि यह इन संस्थाओं के मूल उद्देश्य,यानी जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करने को कमजोर करता है। पिछली बार ULB चुनाव नवंबर 2019 में हुए थे और PRI चुनाव जनवरी 2020 में आयोजित किए गए थे।