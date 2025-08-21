PM-CM को हटाने वाला बिल भाजपा सरकारों के लिए रास्ता बनाने वाला : अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध किया है। गहलोत ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य असहमति को दबाना और निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करना है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध किया है। गुरुवार को केंद्र की एनडीए सरकार ने गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक पेश किया है। गहलोत ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य असहमति को दबाना और निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गहलोत ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून केंद्रीय एजेंसियों को मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने, जेल में डालने और बर्खास्त करने का अधिकार देगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब महत्वपूर्ण पदों पर आसीन विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। महीनों तक उन्हें जमानत नहीं दी गई और फिर बाद में वे निर्दोष साबित हुए। ऐसी गिरफ्तारियों का एकमात्र कारण भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध था।

गहलोत ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित कानून विपक्षी नेताओं के राजनीतिक करियर को खत्म करने का प्रयास है। साथ ही कहा कि यह बिल विपक्ष शासित राज्य में सरकारों को अस्थिर करने, जनादेश को दबाने और भाजपा सरकारों के लिए रास्ता बनाने की रणनीति भी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिनों के लिए पद से हटाने संबंधी विधेयक के अलावा दो और विधेयक पेश किए। विपक्ष के कड़े विरोध के बाद इन मसौदा कानूनों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया।

ये तीन विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025।

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने गहलोत की चिंताओं को दोहराते हुए इन विधेयकों को विपक्ष को दबाने और डराने की साजिश बताया। जूली ने कहा कि जो कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिना जमानत के 30 दिनों की जेल होगी और फिर उसे पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि वे (भाजपा) इस देश में हिटलर जैसी तानाशाही थोपना चाहते हैं।