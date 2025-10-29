Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Asaram has been granted six months of interim bail by the Rajasthan High Court.
रेप के दोषी आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

संक्षेप: आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में वापस सरेंडर किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। दुबारा लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने 6 महीने की अतंरिम जमानत दी है।

Wed, 29 Oct 2025 01:58 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
नाबालिग लड़की से रेप के दोषी आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में वापस सरेंडर किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी।

मेडिकल के आधार पर लगाई गई याचिका की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के बाद आसाराम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली। अदालत ने 6 महीने की अंतिरम जमानत दे दी है।

इस आधार पर मिली 6 महीने की जमानत

आसाराम की तरफ से दिल्ली से आए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की थी। राजस्थान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने अपनी दलीलें रखी थीं। वहीं पीड़िता की तरफ से एडवोकेट पीसी सोलंकी पैरवी कर रहे थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला आसाराम के पक्ष में सुनाया, जिसका आधार मेडिकल है।

27 अगस्त को याचिका हुई थी खारिज

हालांकि इससे पहले आसाराम की जमानत याचिका को मेडिकल का हवाला दिये जाने के बावजूद खारिज कर दिया गया था। ये याचिका 27 अगस्त को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान खारिज की थी। उस दौरान कहा गया था- आसाराम की हालत स्थिर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने या लगातार स्वास्थ देखभाल की जरूरत नहीं है।

नाबालिग लड़की और महिला से रेप के दोषी

आपको बताते चलें कि आसारम के ऊपर राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के अहमदाबाद में क्रमशा नाबालिग लड़की और आश्रम की महिला के साथ रेप करने का दोष साबित हुआ है। इन दोषों में आसाराम सजा काट रहा है। दोनों ही मामलों में अदालतों नेआसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि आसारम कई दफा मेडिकल आधार पर जमानत पाते रहे हैं।

आसाराम को क्या बीमारियां हैं?

आसाराम बापू को कोरोनरी हार्ट डिजीज है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके दिल की दो धमनियों में करीब 90 फीसदी ब्लॉकेज है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों की शिकायतें भी हैं।

