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मस्जिदों-दरगाहों को तोड़ा जा रहा; असदुद्दीन ओवैसी का छलका बुलडोजर वाला दर्द, अमित शाह से गुहार

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर आरोप लगाया कि सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है।

मस्जिदों-दरगाहों को तोड़ा जा रहा; असदुद्दीन ओवैसी का छलका बुलडोजर वाला दर्द, अमित शाह से गुहार

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अवैध ढांचों पर हो रही कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बड़ी संख्या में मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों के अन्य धार्मिक स्थल गिराए जा रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है। उन्होंने गृहमंत्री से कहा कि भेदभावपूर्ण और निशाना बनाकर किए जा रहे ध्वस्तीकरण को तुरंत रोकना चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कहा, 'राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि में मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की लहर चली हुई है। मैंने एआईएमआईएम के बीकानेर जिला प्रमुख सैफी जमील कासमी से बात की, जिन्होंने कहा कि बीकानेर में चार मस्जिद और फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर में मस्जिद-दरगाह ध्वस्त किए जा चुके हैं। सैकड़ों दूसरे धार्मिक स्थलों को नोटिस दिए जा चुके हैं। जिन पर कार्रवाई की जा रही है उनमें हजरत मोहम्मद शाह जिलानी की करीब 250 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है। यह दरगाह रामगढ़-तनोत बाईपास पर जैसलमेर में है।'

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टारगेट किए जा रहे मुसलमान: ओवैसी

एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। मुसलमानों की आवाज मुखरता से बुलंद करने वाले ओवैसी ने लिखा, 'इन ध्वस्तीकरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सही बताया जा रहा है। इन इलाकों में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। केवल मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को टारगेट किया जा रहा है।'

अमित शाह से क्या गुहार

ओवैसी ने कहा कि अधिकारियों का आरोप है कि कुछ ढांचे चारागाह की जमीन पर बनाए गए हैं। जिन मामलों में यह दिखा है कि ढांचे निजी जमीन पर बनाए गए हैं वहां आरोप कथित तौर पर अनुमति के अभाव पर मोड़ दिए गए। सांसद ने गृहमंत्री अमित शाह से गुहार लगाते हुए कहा, 'इन भेदभाव और निशाना बनाकर किए जा रहे धस्वतीकरण अवैध हैं और इन्हें तुरंत रोकना चाहिए।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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