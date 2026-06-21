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राजस्थान में तोड़ी जा रहीं मस्जिदें-दरगाहें? गहलोत-ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
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राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों समेत मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

राजस्थान में तोड़ी जा रहीं मस्जिदें-दरगाहें? गहलोत-ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों समेत मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्रवाई एक समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में तोड़ी जा रहीं मस्जिदें- ओवैसी

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दावा किया कि बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में कई मस्जिदों और दरगाहों को ध्वस्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कार्रवाई कर रहा है, जबकि इन इलाकों का किसी भी आतंकी या राष्ट्रविरोधी गतिविधि से कोई संबंध नहीं रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केवल मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन "भेदभावपूर्ण और लक्षित" ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों को तत्काल रोकने की मांग की।

सरकार ने समाधान नहीं निकाला, अशोक गहलोत

उधर, कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे लगता है कि सरकार हालात संभालने में गंभीर नहीं है। गहलोत ने पांचना बांध विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मस्जिदें-दरगाह गिराने से बढ़ सकता सांप्रदायिक तनाव

गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों पर कार्रवाई से सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में आजादी के बाद से कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा, लेकिन अब धार्मिक स्थलों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक, इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

सरकार चुनावी राजनीति के लिए कर रही ध्रुवीकरण की राजनीति

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई हुई है, जहां स्थानीय हिंदू समुदाय भी श्रद्धा रखता है। गहलोत ने प्रशासन से संविधान की भावना के अनुरूप निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की।

फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से गहलोत और ओवैसी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का कहना रहा है कि अतिक्रमण या नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जाती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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