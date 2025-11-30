Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Appoint Women Drivers Within Six Months HC Order to rajasthan Government
6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करे सरकार, HC ने क्यों दिया ऐसा आदेश

6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करे सरकार, HC ने क्यों दिया ऐसा आदेश

संक्षेप:

राजस्थान हाईकोर्ट के ये निर्देश राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और गिग इकॉनमी के विस्तार को देखते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माने जा रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 01:27 PMGaurav Kala जयपुर, पीटीआई
share Share
Follow Us on

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ऐप-आधारित कैब और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर कम से कम 15% महिला ड्राइवरों को अगले छह महीनों में शामिल किया जाए। अदालत ने यह लक्ष्य अगले 2–3 वर्षों में 25% तक बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही महिलाओं को यह विकल्प देने का निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सवारी के लिए पहली प्राथमिकता के तौर पर महिला ड्राइवर चुन सकें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये निर्देश जस्टिस रवि चिरानिया द्वारा जारी 35 बिंदुओं के विस्तृत आदेश का हिस्सा हैं। उन्होंने साइबर अपराध को “अनियंत्रित और तेजी से बढ़ता खतरा” बताते हुए राजस्थान की साइबर पुलिसिंग व्यवस्था में तत्काल संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें:कारोबार बनकर रह गईं शादियां, दहेज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; HC का आदेश रद्द
ये भी पढ़ें:जूनियर अफसर ने दाखिल किया हलफनामा तो HC ने की सरकार की खिंचाई; DGP को दिया आदेश
ये भी पढ़ें:अजय देवगन के अश्लील डीपफेक पर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, अभिनेता से भी सवाल

राजस्थान में ‘साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर’ बनाने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्र के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि 2024 में डीजी, साइबर क्राइम का पद तो बना दिया गया, लेकिन अभी भी राज्य में डिजिटल अपराधों की जांच और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

यह आदेश गुजरात के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन पर खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग दंपति से 2.02 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। दोनों आरोपी जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

टेलीकॉम से लेकर बैंकिंग तक हाई कोर्ट के बड़े आदेश

हाईकोर्ट ने कई बड़े निर्देश जारी किए, जिनमें किसी भी व्यक्ति को चौथा सिम कार्ड जारी करने से पहले कड़ी सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य, मृत या निष्क्रिय बैंक खातों पर कड़ी निगरानी और ऐसे खातों के लिए फिजिकल KYC जरूरी और जिन खातों में तीन वर्षों से वार्षिक लेन-देन 50,000 रुपये से कम है या संदेहास्पद हैं, उनमें इंटरनेट बैंकिंग निलंबित या बंद करने का निर्देश शामिल हैं।

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यूनिफॉर्म और QR ID जरूरी

राजस्थान में काम कर रहे सभी गिग वर्कर्स को अब डीजी, साइबर क्राइम कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अदालत ने आदेश दिया, जिसमें 1 फरवरी से सभी गिग वर्कर्स को यूनिफॉर्म या निर्धारित ड्रेस कोड अपनाना होगा। उनके पास QR-कोडेड पहचान पत्र होना चाहिए, जिसे मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा। सभी गिग वर्कर्स को राज्य के परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा और वे केवल कमर्शियल नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ही काम कर सकेंगे।

डिजिटल डिवाइस और स्कूलों में भी सख्ती

पुराने डिजिटल उपकरणों की खरीद-बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, स्कूलों को कक्षा 9 तक या 16 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों के लिए मोबाइल फोन उपयोग को लेकर स्पष्ट SOP तैयार करने के निर्देश मिले हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rajasthan News High Court News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।