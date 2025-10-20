अंता उपचुनाव BJP और कांग्रेस के लिए बना त्रिकोणीय परीक्षा, राजे फैक्टर भी हावी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का की बड़ी अग्निपरीक्षा बन गया है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 

Mon, 20 Oct 2025 07:50 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बड़ी अग्निपरीक्षा बन गया है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव भी साफ नजर आ रहा है। पर्यवेक्षकों के अनुसार, इस उपचुनाव का नतीजा हाड़ौती क्षेत्र की जनता के मूड़ को दर्शा सकता है, जो लंबे समय से अपने स्विंग वोटिंग पैटर्न के लिए जाना जाता है।

कांग्रेस ने दो बार के विधायक और मजबूत जनाधार वाले अपने अनुभवी नेता प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। वहीं, भाजपा ने माली समुदाय से आने वाले बारां पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान मोरपाल सुमन को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मोरपाल सुमन को वसुंधरा का करीबी माना जाता है।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 2008 में बनी अंता एक सामान्य श्रेणी की सीट है, जहां प्रमोद जैन भाया हर चुनाव में कांग्रेस की पसंद रहे हैं। 2008 से यह सीट कांग्रेस और भाजपा के बीच घूमती रही है। बारां जिले से आने वाले जैन नेता भाया ने चार में से दो चुनाव (2008 और 2018) जीते हैं।

2023 में झालावाड़ जिले के कंवरलाल मीणा ने यह सीट जीती थी, लेकिन 20 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते यह उपचुनाव हो रहा है।

बता दें कि, 2023 के चुनावों के अलावा भाजपा ने यह सीट पहले भी एक बार 2013 में जीती थी और दोनों बार बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि, अन्य भाजपा उम्मीदवारों की तरह मोरपाल सुमन कोई ‘पैराशूट उम्मीदवार’ नहीं हैं। वह बारां पंचायत समिति से मौजूदा प्रधान होने के साथ ही एक शांत और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेता हैं।

भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि पार्टी ने स्थानीय चेहरे की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया। बूंदी जिले से आने वाले ओबीसी समुदाय के नेता और अंता के पूर्व विधायक प्रभुलाल सैनी एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया क्योंकि उनके कार्यकाल में सीमित विकास कार्यों के लिए आलोचना हुई थी।

भाजपा द्वारा शुक्रवार को मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा से बारां में जश्न का माहौल देखा गया। हालांकि, सुमन की उम्मीदवारी ने सभी को चौंका भी दिया। पार्टी के कुछ नेताओं को उम्मीद थी कि भाया के मुकाबले भाजपा कोई ज्यादा प्रभावशाली उम्मीदवार उतारेगी।

नरेश मीणा को कांग्रेस के लिए ‘वोट कटवा’ मान रही भाजपा

भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को कांग्रेस के लिए ‘वोट कटवा’ मान रहे हैं। मीणा कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली भाजपा नेता वसुंधरा राजे का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़-बारां लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। अंता सीट भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आरएसएस से जुड़े जमीनी नेता मोरपाल सुमन को टिकट मिलने के पीछे राजे परिवार की भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें राजे परिवार का करीबी और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता माना जाता है।

उम्मीदवार के नाम की अंतिम घोषणा से पहले कथित तौर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए राजे से समर्थन मांगा था, लेकिन सुमन के चयन को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजे की जीत हुई।

भजनलाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह आठवां उपचुनाव है। इससे पहले हुए सात उपचुनावों— खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूंबर में से भाजपा ने 5, कांग्रेस ने 1 और भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस, जिसके पास शुरुआत में इनमें से चार सीटें थीं, अब सिर्फ एक पर सिमट गई है।

अंता उपचुनाव से भाजपा सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके नतीजे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होंगे। भाजपा की जीत हाड़ौती में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को मजबूत करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस की जीत लगातार हार के बाद पार्टी की उम्मीदों को फिर से जगाएगी और मनोबल बढ़ाएगी।

क्या हैं स्थानीय समीकरण

अंता सीट पर 45,000 से अधिक माली और लगभग 25,000 मीणा वोटर हैं। नरेश मीणा, जो इस क्षेत्र में एक जानी-मानी हस्ती हैं, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक बंटने के आसार हैं।भाजपा के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि प्रमोद जैन भाया का स्थानीय स्तर पर सम्मान है, लेकिन जैन आबादी कम है। मोरपाल सुमन की छवि साफ है और उन्हें सैनी समुदाय के वोटों का अच्छा-खासा हिस्सा मिलेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
