SDM पर तानी थी पिस्तौल, 20 साल बाद हुई जेल; BJP नेता कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने की कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। इन 8 सीटों में एक सीट राजस्थान की अंता विधानसभा है, जहां के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने के चलते खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को साल 2005 के सरपंच चुनाव में SDM पर पिस्तौल तानने वाले मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें सभा से अयोग्य घोषित कर दिया था। जानिए कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने की कहानी।

SDM की कनपटी पर तानी थी पिस्तौल मामला साल 2005 का है, जिसमें कंवरलाल मीणा को तीन साल की जेल हुई है। राजस्थान के खाताखेड़ी ग्राम पंचायत में उप सरपंच के चुनाव हो रहे थे। मतदान को लेकर कंवरलाल मीणा खासे नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने SDM को धमकाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की। अधिकारी ने बात नहीं मानी, तो कंवरलाल मीणा ने SDM को डराते-धमकाते हुए पिस्तौल तान दी। मीणा ने सरकारी वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़ी थीं। मामला बिगड़ गया तो, उनके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

3 साल की जेल, सरेंडर और विधायकी जाना कंवरलाल मीणा के खिलाफ सरकारी अधिकारी को धमकी देने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई। मामला कोर्ट गया और केस चला। एडीजे कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कंवरलाल मीणा को दोषी पाया और 3 साल की सजा सुना दी। कंवरलाल मीणा एडीजे के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट चले गए। पांच साल तक फिर केस चला। आखिरकार हाईकोर्ट से भी मीणा को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा।