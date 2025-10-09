Anta by-election: The story of BJP leader Kanwarlal Meena losing his MLA seat SDM पर तानी थी पिस्तौल, 20 साल बाद हुई जेल; BJP नेता कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने की कहानी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Anta by-election: The story of BJP leader Kanwarlal Meena losing his MLA seat

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अंताThu, 9 Oct 2025 03:02 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। इन 8 सीटों में एक सीट राजस्थान की अंता विधानसभा है, जहां के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने के चलते खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को साल 2005 के सरपंच चुनाव में SDM पर पिस्तौल तानने वाले मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें सभा से अयोग्य घोषित कर दिया था। जानिए कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने की कहानी।

SDM की कनपटी पर तानी थी पिस्तौल

मामला साल 2005 का है, जिसमें कंवरलाल मीणा को तीन साल की जेल हुई है। राजस्थान के खाताखेड़ी ग्राम पंचायत में उप सरपंच के चुनाव हो रहे थे। मतदान को लेकर कंवरलाल मीणा खासे नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने SDM को धमकाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की। अधिकारी ने बात नहीं मानी, तो कंवरलाल मीणा ने SDM को डराते-धमकाते हुए पिस्तौल तान दी। मीणा ने सरकारी वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़ी थीं। मामला बिगड़ गया तो, उनके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

3 साल की जेल, सरेंडर और विधायकी जाना

कंवरलाल मीणा के खिलाफ सरकारी अधिकारी को धमकी देने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई। मामला कोर्ट गया और केस चला। एडीजे कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कंवरलाल मीणा को दोषी पाया और 3 साल की सजा सुना दी। कंवरलाल मीणा एडीजे के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट चले गए। पांच साल तक फिर केस चला। आखिरकार हाईकोर्ट से भी मीणा को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा।

किस नियम के तहत रद्द हुई विधानसभा सदस्यता

आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। इस तरह उनकी विधायकी हाथ से चली गई और अंता सीट खाली हो गई। अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। अब जानिए आखिर किस नियम के तहत उन्हें विधायकी का पद छोड़ने का आदेश दिया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 2 साल से अधिक की जेल की सजा होने पर विधायक या सांसद की क्रमशा विधानसभा या संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है।