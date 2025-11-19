अनमोल बिश्नोई पर राजस्थान में दर्ज हैं 22 केस, साल 2017 में राज्य में इस मामले में हुई थी पहली गिरफ्तारी

संक्षेप: USA जाने के बाद अनमोल ने वहीं से गैंग चलाना शुरू कर दिया। साल 2024 तक उसका नाम फायरिंग, जबरन वसूली और हत्या के कई मामलों में आ चुका था, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले भी शामिल हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी एवं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को 11 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने के बाद NIA ने आज अनमोल को गिरफ्तार करते हुए पटियाला हाउस अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी ने अदालत से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, हालांकि अदालत ने 11 दिन की ही हिरासत मंजूर की। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर राजस्थान में 22 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अनमोल को राजस्थान में सबसे पहले 4 मार्च, 2017 को जोधपुर की शास्त्रीनगर पुलिस ने बिजनेसमैन रितेश लोहिया के घर पर फायरिंग और जबरन वसूली के केस में IPC और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

इसके बाद जुलाई 2017 तक अनमोल को जोधपुर में फायरिंग और एक्सटॉर्शन की कई घटनाओं से जुड़े पांच अन्य केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें सरदारपुरा में बिजनेसमैन वासुदेव इसरानी की उनकी दुकान पर हत्या भी शामिल है।

राज्य की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'वह इसरानी की हत्या के मामले के ट्रायल के दौरान 2018 से 2021 तक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद भी रहा। लेकिन यहां पर भी अनमोल रुका नहीं, क्योंकि जेल स्टाफ ने इस दौरान उसके पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। वह जेल के अंदर से ही एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था।'

उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक केस साल 2020 में जोधपुर के रातानाडा पुलिस स्टेशन में राजस्थान जेल (अमेंडमेंट) एक्ट, 2015 के तहत दर्ज किया गया था। जेल में रहने के दौरान ही साल 2021 में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में भी एक एक्सटॉर्शन केस में उसका नाम आया था। केस लिस्ट में कहा गया है कि हालांकि साल 2021 में जमानत मिलने के तुरंत बाद अनमोल नकली पासपोर्ट पर US भाग गया और वहां उसने खुद को हरियाणा के रोहतक का भानु प्रताप बताया।

अधिकारी ने कहा, 'बाद में उसने USA से ही गैंग चलाना शुरू कर दिया और 2024 तक उसका नाम कई फायरिंग, जबरन वसूली और हत्या के मामलों में आ चुका था, जिसमें 29 मई, 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और 20 अक्टूबर, 2024 को NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या शामिल है।'

2021 में US भागने के बाद, जयपुर में कम से कम सात मामलों में उसका नाम आया, जिसमें 8 जनवरी, 2023 को अशोक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज G क्लब फायरिंग का मामला, साथ ही 2022 में रामनगरिया और जवाहर सर्किल में हत्या की कोशिश के दो मामले शामिल हैं। राजस्थान से भागने के बाद उसके अन्य मामलों में श्रीगंगानगर में 4 और हनुमानगढ़ में 3 मामले शामिल हैं।

इतनी सब घटनाएं होने के बाद राजस्थान पुलिस ने 14 मार्च, 2024 को अनमोल और गैंगस्टर गोल्डी बरार पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके प्रत्यर्पण के बाद AGTF और एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (ADGP) दिनेश MN ने कहा, 'हम NIA और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और अनमोल को उसके फरार रहने के दौरान ऊपर बताए गए मामलों में पूछताछ के लिए जयपुर लाएंगे।'

NIA ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, '2022 से फरार और US में रहने वाला अनमोल बिश्नोई अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के टेरर-सिंडिकेट में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। NIA ने मार्च 2023 में अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जब मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि उसने 2020 से 2023 के दौरान देश में आतंकवाद के अलग-अलग कामों को करने के लिए आतंकवादी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से मदद की थी।'

एजेंसी ने आगे कहा, 'US जाने के बाद भी अनमोल ने गैंग के अलग-अलग साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए टेरर सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी कामों को अंजाम देना जारी रखा। इसके लिए उसने जमीन पर मौजूद अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया। जांच में पता चला कि अनमोल बिश्नोई ने गैंग के शूटरों और जमीनी गुर्गों को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दी थी। वह दूसरे गैंगस्टरों की मदद से विदेशी जमीन से भारत में जबरन वसूली भी करता था।'