अजमेर दरगाह के खादिमों ने की बांग्लादेश हिंसा की निंदा, लेकिन भारत का भी ले लिया नाम

संक्षेप: Bangladesh Violence: अजमेर दरगाह के खादिमों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। लेकिन भारत में भी लिंचिंग और तोड़फोड़ की घटनाओं का जिक्र कर दिया। सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना इंसानियत के खिलाफ है।

अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन खुद्दाम सैयदजादगान ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है। लेकिन खादिमों ने भारत का भी नाम ले लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के समापन पर जारी संदेश में सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। साथ ही भारत में भी लिंचिंग और क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना इंसानियत के खिलाफ है।

हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के समापन पर जारी एक संदेश में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंजुमन खुद्दाम सैयदजादगान ने शनिवार को बांग्लादेश और भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कथित घटनाओं की निंदा की। साथ ही शांति, न्याय और जवाबदेही की मांग की। इन घटनाओं में इस महीने की शुरुआत में दीपू चंद्र दास की हत्या भी शामिल है।

अंजुमन के खादिम और सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि नफरत के ऐसे कृत्य इंसानियत और धर्म के हर सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही अंजुमन खुद्दाम सैयदजादगान ने पूरे भारत में धार्मिक नेताओं और दरगाह के देखभाल करने वालों से अत्याचारों के खिलाफ एकजुट नैतिक आवाज उठाने की अपील की।

उन्होंने मुसलमानों से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की अपील की। ​​साथ ही बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने को कहा। साथ ही भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई।