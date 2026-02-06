Hindustan Hindi News
7 साल से दूसरे लड़के से था अफेयर, अंजू की मां भी जानती थी; फिर क्यों कर दी शादी

7 साल से दूसरे लड़के से था अफेयर, अंजू की मां भी जानती थी; फिर क्यों कर दी शादी

संक्षेप:

राजस्थान के श्रीगंगानगर में ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली अंजू का पिछले 7 सालों से दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा था ये बात लड़की की मां जानती थी।

Feb 06, 2026 09:34 am IST
राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 महीने पहले शादी कर दुल्हन ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के सथ मिलकर पति को मार डाला। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई। अंजू और आशीष की कुंडलियां मैच हुई तो सबने मुंह मीठा किया। लेकिन इन शादी के लिए अंजू तैयार नहीं थी क्योंकि अंजू का पिछले 7 सालों से दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात अंजू की मां जानती थी।

मां जानती थी फिर क्यों कर दी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू का पिछले 7 सालों से संजू के साथ अफेयर चल रहा था। संजू शादियों में वेटर का काम करता था। इस दौरान उसकी मुलाकातर अंजू से हुई और दोनों को प्रेम हो गया। इस बात की जानकारी अंजू की मां को थी। अंजू को संजू से दूर करने के लिए उसकी शादी आशीष से कर दी गई। लेकिन शादी के 3 महीने में ही अंजू ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची और आशीष की हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद उसे एक्सीडेंट और लूट का रूप देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया।

शादी के बाद भी संजू से मिलने जाती थी अंजू

अंजू की शादी आशीष के साथ अक्टूबर में ही हो गई थी। लेकिन अंजू आशीष के साथ खुश नहीं थी। इस दौरान वो संजू से मिलने के लिए घर से जाती थी। ब्वॉयफ्रेंड संजू से मिलने के लिए अंजू घरवालों को पढ़ाई का बहाना बताती थी और चली जाती थी। अपने प्रेमी से मिलने के दौरान ही अंजू ने आशीष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था।

संजू से मिलने के लिए अंजू को बार-बार घरवालों को बहाना बताना पड़ता था। इस दौरान अंजू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसनेअपनी बीए की डिग्री पूरी करने की मांग कर दी, जिसे आशीष ने साफ मना कर दिया। आशीष के मना करने के बाद अंजू अपने मायके पहुंची। यहां उसने अपने प्रेमी संजू से मिलकर पति आशीष के मर्डर का प्लान बनाया। प्रेमी संजू से मिली और आशीष के मर्डर का प्लान बनाया।

Rajasthan News
