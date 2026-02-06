7 साल से दूसरे लड़के से था अफेयर, अंजू की मां भी जानती थी; फिर क्यों कर दी शादी
राजस्थान के श्रीगंगानगर में ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली अंजू का पिछले 7 सालों से दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा था ये बात लड़की की मां जानती थी।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 महीने पहले शादी कर दुल्हन ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के सथ मिलकर पति को मार डाला। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई। अंजू और आशीष की कुंडलियां मैच हुई तो सबने मुंह मीठा किया। लेकिन इन शादी के लिए अंजू तैयार नहीं थी क्योंकि अंजू का पिछले 7 सालों से दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात अंजू की मां जानती थी।
मां जानती थी फिर क्यों कर दी शादी
रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू का पिछले 7 सालों से संजू के साथ अफेयर चल रहा था। संजू शादियों में वेटर का काम करता था। इस दौरान उसकी मुलाकातर अंजू से हुई और दोनों को प्रेम हो गया। इस बात की जानकारी अंजू की मां को थी। अंजू को संजू से दूर करने के लिए उसकी शादी आशीष से कर दी गई। लेकिन शादी के 3 महीने में ही अंजू ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची और आशीष की हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद उसे एक्सीडेंट और लूट का रूप देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया।
शादी के बाद भी संजू से मिलने जाती थी अंजू
अंजू की शादी आशीष के साथ अक्टूबर में ही हो गई थी। लेकिन अंजू आशीष के साथ खुश नहीं थी। इस दौरान वो संजू से मिलने के लिए घर से जाती थी। ब्वॉयफ्रेंड संजू से मिलने के लिए अंजू घरवालों को पढ़ाई का बहाना बताती थी और चली जाती थी। अपने प्रेमी से मिलने के दौरान ही अंजू ने आशीष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था।
संजू से मिलने के लिए अंजू को बार-बार घरवालों को बहाना बताना पड़ता था। इस दौरान अंजू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसनेअपनी बीए की डिग्री पूरी करने की मांग कर दी, जिसे आशीष ने साफ मना कर दिया। आशीष के मना करने के बाद अंजू अपने मायके पहुंची। यहां उसने अपने प्रेमी संजू से मिलकर पति आशीष के मर्डर का प्लान बनाया। प्रेमी संजू से मिली और आशीष के मर्डर का प्लान बनाया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर