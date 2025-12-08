‘पाक की जेल में महिला से लगा बैठा दिल’, आंध्रा का युवक बॉर्डर पार करने की कोशिश में बीकानेर से पकड़ा

संक्षेप: राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास शुक्रवार को पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हुए आंध्र प्रदेश के एक बीटेक ग्रेजुएट को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम प्रशांत वेदम है, जो विशाखापट्टनम का रहने वाला है।

राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास शुक्रवार को पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हुए आंध्र प्रदेश के एक बीटेक ग्रेजुएट को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम प्रशांत वेदम है, जो विशाखापट्टनम का रहने वाला है। उसने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि वह पाकिस्तान में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। वह कथित तौर पर वह एक बार पहले भी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जा चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रशांत वेदम शुक्रवार दोपहर को खाजूवाला में एक बस से उतरा और इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर चलने लगा, तभी आर्मी कैंप के चक 17 के पास सैनिकों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा और उन्होंने उसे रोक लिया। थोड़ी देर पूछताछ के बाद उन्होंने उसे खाजूवाला पुलिस को सौंप दिया।

खाजूवाला एसएचओ हरपाल सिंह के अनुसार कि प्रशांत वेदम नाम का एक व्यक्ति खुलेआम पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था और बॉर्डर पार करने का आसान रास्ता ढूंढ रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिली और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। उसकी पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रशांत वेदम के रूप में हुई है, जो विशाखापट्टनम से बीकानेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर तक आया था। जांच अधिकारियों को शक है कि वह पाकिस्तान लौटने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके असली मकसद का पता पूछताछ के बाद ही चलेगा। एसएचओ ने आगे बताया कि अब उससे आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां ​​मिलकर पूछताछ करेंगी।

2017 में भी गया था पाकिस्तान शुरुआती जांच में पता चला कि यह प्रशांत वेदम की पहली कोशिश नहीं थी। वह पहले 2017 में बीकानेर में करणी पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान में घुसा था। उस समय उसे पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और वह 2021 तक उनकी हिरासत में रहा, जिसके बाद उसे अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। दोबारा यात्रा करने की उसकी कोशिश ने उसके बयान पर शक पैदा कर दिया है और आर्मी को भी उसके दावों पर शक है।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एसएचओ ने बताया कि वह दावा कर रहा है कि उसे पाकिस्तान में एक महिला से प्यार हो गया था जो दूसरी सेल में जेल में थी। प्रशांत वेदम ने पुलिस को बताया है कि वह उससे मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा था। यह साफ नहीं है कि वह अभी भी उस लड़की के संपर्क में था या नहीं।

अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में प्रशांत के परिवार को सूचना दे दी गई है और कथित तौर पर उसका भाई अधिकारियों की मदद के लिए खाजूवाला आने के लिए निकल गया है। उसके भाई ने हमें बताया कि प्रशांत वेदम को कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्या है।

चीन और अफ्रीका में भी काम कर चुका हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत बीटेक ग्रेजुएट है। वह चीन और अफ्रीका में भी काम कर चुका है। पुलिस ने बताया कि प्रशांत को अब खाजूवाला में एक सेफ हाउस में रखा गया है, जहां अलग-अलग खुफिया एजेंसियां ​​उससे मिलकर पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता चल सके कि यह सीमा पार जासूसी का मामला तो नहीं है।