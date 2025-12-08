Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Andhra man fell in love with woman in Pakistan jail detained in bikaner trying to cross Pak border
‘पाक की जेल में महिला से लगा बैठा दिल’, आंध्रा का युवक बॉर्डर पार करने की कोशिश में बीकानेर से पकड़ा

‘पाक की जेल में महिला से लगा बैठा दिल’, आंध्रा का युवक बॉर्डर पार करने की कोशिश में बीकानेर से पकड़ा

संक्षेप:

राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास शुक्रवार को पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हुए आंध्र प्रदेश के एक बीटेक ग्रेजुएट को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम प्रशांत वेदम है, जो विशाखापट्टनम का रहने वाला है।  

Dec 08, 2025 10:11 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास शुक्रवार को पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हुए आंध्र प्रदेश के एक बीटेक ग्रेजुएट को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम प्रशांत वेदम है, जो विशाखापट्टनम का रहने वाला है। उसने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि वह पाकिस्तान में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। वह कथित तौर पर वह एक बार पहले भी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जा चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों के अनुसार, प्रशांत वेदम शुक्रवार दोपहर को खाजूवाला में एक बस से उतरा और इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर चलने लगा, तभी आर्मी कैंप के चक 17 के पास सैनिकों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा और उन्होंने उसे रोक लिया। थोड़ी देर पूछताछ के बाद उन्होंने उसे खाजूवाला पुलिस को सौंप दिया।

खाजूवाला एसएचओ हरपाल सिंह के अनुसार कि प्रशांत वेदम नाम का एक व्यक्ति खुलेआम पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था और बॉर्डर पार करने का आसान रास्ता ढूंढ रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिली और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। उसकी पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रशांत वेदम के रूप में हुई है, जो विशाखापट्टनम से बीकानेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर तक आया था। जांच अधिकारियों को शक है कि वह पाकिस्तान लौटने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके असली मकसद का पता पूछताछ के बाद ही चलेगा। एसएचओ ने आगे बताया कि अब उससे आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां ​​मिलकर पूछताछ करेंगी।

2017 में भी गया था पाकिस्तान

शुरुआती जांच में पता चला कि यह प्रशांत वेदम की पहली कोशिश नहीं थी। वह पहले 2017 में बीकानेर में करणी पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान में घुसा था। उस समय उसे पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और वह 2021 तक उनकी हिरासत में रहा, जिसके बाद उसे अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। दोबारा यात्रा करने की उसकी कोशिश ने उसके बयान पर शक पैदा कर दिया है और आर्मी को भी उसके दावों पर शक है।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एसएचओ ने बताया कि वह दावा कर रहा है कि उसे पाकिस्तान में एक महिला से प्यार हो गया था जो दूसरी सेल में जेल में थी। प्रशांत वेदम ने पुलिस को बताया है कि वह उससे मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा था। यह साफ नहीं है कि वह अभी भी उस लड़की के संपर्क में था या नहीं।

अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में प्रशांत के परिवार को सूचना दे दी गई है और कथित तौर पर उसका भाई अधिकारियों की मदद के लिए खाजूवाला आने के लिए निकल गया है। उसके भाई ने हमें बताया कि प्रशांत वेदम को कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्या है।

चीन और अफ्रीका में भी काम कर चुका

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत बीटेक ग्रेजुएट है। वह चीन और अफ्रीका में भी काम कर चुका है। पुलिस ने बताया कि प्रशांत को अब खाजूवाला में एक सेफ हाउस में रखा गया है, जहां अलग-अलग खुफिया एजेंसियां ​​उससे मिलकर पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता चल सके कि यह सीमा पार जासूसी का मामला तो नहीं है।

खाजूवाला पुलिस सर्कल ऑफिसर अमरजीत चावला ने कहा कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रविता से मिलने पाकिस्तान जा रहा था, जो रावलपिंडी में रहती है। उसने दावा किया कि वे करीब 10 साल पहले सोशल मीडिया पर मिले थे। उसने जोर देकर कहा कि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने का एकमात्र मकसद प्यार था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।