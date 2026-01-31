राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए SIT का गठन, नौ सदस्यीय टीम लगाएगी सच का पता

संक्षेप: प्रेम बाईसा को बुधवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर जोधपुर के एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां साध्वी ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद उनकी मौत पर सवाल उठने लगे थे।

राजस्थान सरकार ने जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय SIT का गठन कर दिया है, जो इस मामले की पूरी जांच करेगी। पुलिस के अनुसार नौ सदस्यों वाली एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू भी कर दी है। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और अब तक सामने आए तथ्यों को आधार बनाकर जांच की जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले से संबंधित लोगों के जहां बयान लिए जा रहे हैं, वहीं साध्वी को दिए गए इंजेक्शन के बारे में भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगाने वाले कंपाडर देवी सिंह राजपुरोहित से भी पूछताछ की गई है। साथ ही साध्वी के पिता और आश्रम के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले जोधपुर की सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा को साध्वी के परिजनों ने बताया था कि तबीयत खराब होने के बाद प्रेम बाईसा को एक कंपाउडर ने इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया हैं और साध्वी की मौत के कई घंटों बाद उनके सोशल एकाउंट से जो बातें पोस्ट की गई हैं उनकी जांच चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है कि यह पोस्ट किसने डाली हैं।