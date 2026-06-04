जयपुर में 82 वर्षीय महिला ने 14वीं मंजिल से कूदकर जान दी, आत्महत्या की क्या वजह?
82 Yerar Old Woman Suicide: घटना जयपुर के हरमाड़ा इलाके की है। मृतक महिला अपने बेटी-दामाद के साथ रहती थी। आत्महत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है, आखिर इतनी उम्र में महिला ने खुदकी जान क्यों ले ली? पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है।
82 Yerar Old Woman Suicide: जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र स्थित एक आवासीय सोसाइटी में 82 वर्षीय महिला ने 14वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया, यह घटना सनसिटी के जय विलास अपार्टमेंट में हुई है। यहां लक्ष्मी जैन अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थीं। मामले में कथित आत्महत्या के कारणों की सटीक वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
पुलिस ने बताया कि बुधवार को महिला के परिजन अजमेर गए हुए थे और लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होने व दृष्टि कमजोर के कारण वे फ्लैट को बाहर से बंद कर गए थे। प्राथमिक जांच के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह लक्ष्मी ने बालकनी से छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें जमीन पर लहूलुहान अवस्था में देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया गया है तथा परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हरमाड़ा थाना प्रभारी उदय सिंह यादव ने कहा, ''प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।''
जयपुर और बिल्डिंग से जुड़ी एक अन्य खबर की बात करें, तो जयपुर के रामगंज क्षेत्र स्थित चीता वालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान झुक छह मंजिला इमारत को नगर निगम ने बृहस्पतिवार को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की गई ताकि आसपास की इमारतों को न्यूनतम जोखिम हो।
उन्होंने बताया कि नौ मई को निर्माण कार्य के दौरान कुछ पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से इमारत एक ओर झुक गई थी। ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन ने क्षेत्र के सभी मार्ग सील कर दिए और अवरोधक लगाकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगंज थाना पुलिस को मौके पर तैनात किया गया।
एहतियात के तौर पर आसपास के 10 से 15 मकानों को खाली कराया गया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। साथ ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। नगर निगम के किशनपोल जोन के उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया कि छह मंजिला यह इमारत बिना अनुमति के अवैध रूप से बनाई जा रही थी।
उन्होंने बताया कि नौ मई को इसके एक हिस्से में दरार आ गई जिसके बाद उसी दिन इमारत को खाली करा लिया गया। सिंह ने बताया कि इसके बाद नगर निगम ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर इमारत को असुरक्षित घोषित कर उसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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