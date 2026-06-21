जयपुर से दरभंगा के बीच नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेन, तीन राज्यों के 23 स्टेशनों से गुजरेगी; देखें कब-कहां से चलेगी
इस स्लीपर और जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर श्रेणी के 8, सामान्य श्रेणी या जनरल कैटेगरी के 11, पेंट्रीकार का 1 तथा LSLRD के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगे होंगे।
राजस्थान से बिहार के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए रेलवे ने एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत रविवार 21 जून यानी आज से हो रही है। इस ट्रेन का नाम खातीपुरा (जयपुर)-दरभंगा-खातीपुरा(जयपुर) अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा और इस स्पेशल ट्रेन उद्घाटन गाड़ी संख्या 09711 के रूप में आज रविवार को खातीपुरा (जयपुर) से किया जाएगा। जबकि इसका नियमित संचालन खातीपुरा-दरभंगा-खातीपुरा के बीच गाड़ी संख्या 19725/19726 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में खातीपुरा से 22 जून से तथा दरभंगा से 23 जून से किया जाएगा।
इस पूरी तरह से स्लीपर और जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शयनयान यानी स्लीपर श्रेणी के 8, सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के 11, पेंट्रीकार का 1 तथा LSLRD के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगे होंगे।
गाड़ी संख्या 09711
खातीपुरा-दरभंगा उद्घाटन स्पेशल ट्रेन
कब चलेगी- 21 जून, 2026
प्रस्थान का समय- रविवार को खातीपुरा(जयपुर) से शाम 16.00 बजे चलेगी
इन स्टेशनों से गुजरेगी- दौसा से 16.45 बजे, बांदीकुई से 17.30 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 18.32 बजे, भरतपुर से 19.32 बजे, ईदगाह आगरा से 20.17 बजे, टूण्डला से 21.20 बजे, इटावा से 22.22 बजे, दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल से रात 01.15 बजे, उन्नाव से रात 01.57 बजे, ऐशबाग से रात 03.50 बजे, गोमतीनगर से सुबह 4.41 बजे, बाराबंकी से 5.18 बजे, गोंडा से 6.37 बजे, गोरखपुर से 9.55 बजे, कप्तानगंज 10.22 बजे, बगहा से दोपहर 12.06 बजे, नरकटियागंज से दोपहर 13.00 बजे, सिकटा से 13.25 बजे, रक्सौल से 14.00 बजे, बैरगनियां से 15.20 बजे, सीतामढ़ी से 16.15 बजे, जनकपुर रोड से 16.58 बजे तथा कमतौल से 17.50 बजे चलकर शाम 18.55 बजे अपने गंतव्य दरभंगा पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 19725
ट्रेन का नाम- खातीपुरा(जयपुर)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन
नियमित परिचालन- 22 जून, 2026 से
कब-कब चलेगी- शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 6 दिन
खातीपुरा से प्रस्थान का समय- यह ट्रेन खातीपुरा से रात 22.30 बजे चलेगी
रास्ते में इन स्टेशनों से गुजरेगी- दौसा से रात 23.00 बजे, बांदीकुई से रात 23.30 बजे, दूसरे दिन मण्डावर महुवा रोड से रात 00.12 बजे, भरतपुर से रात 01.05 बजे, ईदगाह आगरा से रात 01.55 बजे, टूण्डला से रात 03.25 बजे, इटावा से सुबह 04.30 बजे, कानपुर सेंट्रल से सुबह 07.30 बजे, उन्नाव से सुबह 08.08 बजे, ऐशबाग से 09.50 बजे, गोमतीनगर से 10.41 बजे, बाराबंकी से 11.18 बजे, गोंडा से दोपहर 12.37 बजे, गोरखपुर से 15.55 बजे, कप्तानगंज से 16.40 बजे, बगहा से शाम 18.06 बजे, नरकटियागंज से 19.00 बजे, सिकटा से 19.25 बजे, रक्सौल से 20.00 बजे, बैरगनियां से 21.20 बजे, सीतामढ़ी से 22.15 बजे, जनकपुर रोड से 22.58 बजे तथा कमतौल से 23.50 बजे चलेगी।
दरभंगा कब पहुंचेगी- तीसरे दिन रात 00.55 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 19726
ट्रेन का नाम- दरभंगा-खातीपुरा (जयपुर) अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन
नियमित परिचालन कब से- 23 जून, 2026 से
कब-कब चलेगी- रविवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 06 दिन
दरभंगा से प्रस्थान का समय- यह ट्रेन दरभंगा से सुबह 04.30 बजे शुरू होगी।
रास्ते में इन स्टेशनों से गुजरेगी- कमतौल से 04.52 बजे, जनकपुर रोड से 05.13 बजे, सीतामढ़ी से 06.05 बजे, बैरगनियां से 06.38 बजे, रक्सौल से 08.10 बजे, सिकटा से 08.30 बजे, नरकटियागंज से 10.15 बजे, बगहा से 11.10 बजे, कप्तानगंज से दोपहर 13.10 बजे, गोरखपुर से 14.05 बजे, गोंडा से 16.40 बजे, बाराबंकी से शाम 18.18 बजे, गोमतीनगर से 18.57 बजे, ऐशबाग से 19.20 बजे, उन्नाव से 21.08 बजे, कानपुर सेंट्रल से 22.05 बजे, इटावा से 23.55 बजे, दूसरे दिन टुण्डला से रात 02.05 बजे, ईदगाह आगरा से 03.05 बजे, भरतपुर से 04.00 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 05.17 बजे, बांदीकुई से 07.20 बजे तथा दौसा से 07.55 बजे चलेगी।
खातीपुरा कब पहुंचेगी- सुबह 08.40 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी।
नई ट्रेन की वजह से दो ट्रेनों की समय-सारणी में हुआ संशोधन
गाड़ी संख्या 15562 गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का दरभंगा में आगमन समय में संशोधन किया गया है। 28 जून से गाड़ी संख्या 15562 गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा रात 01.15 के बजाए रात 01.50 बजे पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 55039 नरकटियागंज-बढ़नी पैसेंजर के परिचालन समय में हुआ संशोधन इस तरह है। गाड़ी सं. 55039 नरकटियागंज-बढ़नी पैसेंजर नरकटियागंज से 15.40 के बजाए दिनांक 23.06.2028 से संशोधित समयानुसार 16.45 बजे खुलकर 16.53 बजे चमुआ, 17.04 बजे हरिनगर, 17.15 बजे भैरोगंज, 17.25 बजे खरपोखरा, 17.44 बजे बगहा, 17.55 बजे आवसानी हाल्ट, 18.05 बजे वाल्मीकि नगर रोड तथा शाम 18.36 बजे पनियहवा रुकते हुए आगे प्रस्थान करेगी ।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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