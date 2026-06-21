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जयपुर से दरभंगा के बीच नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेन, तीन राज्यों के 23 स्टेशनों से गुजरेगी; देखें कब-कहां से चलेगी

Sourabh Jain वार्ता, जयपुर, राजस्थान
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इस स्लीपर और जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर श्रेणी के 8, सामान्य श्रेणी या जनरल कैटेगरी के 11, पेंट्रीकार का 1 तथा LSLRD के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगे होंगे।

जयपुर से दरभंगा के बीच नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेन, तीन राज्यों के 23 स्टेशनों से गुजरेगी; देखें कब-कहां से चलेगी

राजस्थान से बिहार के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए रेलवे ने एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत रविवार 21 जून यानी आज से हो रही है। इस ट्रेन का नाम खातीपुरा (जयपुर)-दरभंगा-खातीपुरा(जयपुर) अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा और इस स्पेशल ट्रेन उद्घाटन गाड़ी संख्या 09711 के रूप में आज रविवार को खातीपुरा (जयपुर) से किया जाएगा। जबकि इसका नियमित संचालन खातीपुरा-दरभंगा-खातीपुरा के बीच गाड़ी संख्या 19725/19726 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में खातीपुरा से 22 जून से तथा दरभंगा से 23 जून से किया जाएगा।

इस पूरी तरह से स्लीपर और जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शयनयान यानी स्लीपर श्रेणी के 8, सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के 11, पेंट्रीकार का 1 तथा LSLRD के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगे होंगे।

गाड़ी संख्या 09711

खातीपुरा-दरभंगा उद्घाटन स्पेशल ट्रेन

कब चलेगी- 21 जून, 2026

प्रस्थान का समय- रविवार को खातीपुरा(जयपुर) से शाम 16.00 बजे चलेगी

इन स्टेशनों से गुजरेगी- दौसा से 16.45 बजे, बांदीकुई से 17.30 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 18.32 बजे, भरतपुर से 19.32 बजे, ईदगाह आगरा से 20.17 बजे, टूण्डला से 21.20 बजे, इटावा से 22.22 बजे, दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल से रात 01.15 बजे, उन्नाव से रात 01.57 बजे, ऐशबाग से रात 03.50 बजे, गोमतीनगर से सुबह 4.41 बजे, बाराबंकी से 5.18 बजे, गोंडा से 6.37 बजे, गोरखपुर से 9.55 बजे, कप्तानगंज 10.22 बजे, बगहा से दोपहर 12.06 बजे, नरकटियागंज से दोपहर 13.00 बजे, सिकटा से 13.25 बजे, रक्सौल से 14.00 बजे, बैरगनियां से 15.20 बजे, सीतामढ़ी से 16.15 बजे, जनकपुर रोड से 16.58 बजे तथा कमतौल से 17.50 बजे चलकर शाम 18.55 बजे अपने गंतव्य दरभंगा पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 19725

ट्रेन का नाम- खातीपुरा(जयपुर)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

नियमित परिचालन- 22 जून, 2026 से

कब-कब चलेगी- शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 6 दिन

खातीपुरा से प्रस्थान का समय- यह ट्रेन खातीपुरा से रात 22.30 बजे चलेगी

रास्ते में इन स्टेशनों से गुजरेगी- दौसा से रात 23.00 बजे, बांदीकुई से रात 23.30 बजे, दूसरे दिन मण्डावर महुवा रोड से रात 00.12 बजे, भरतपुर से रात 01.05 बजे, ईदगाह आगरा से रात 01.55 बजे, टूण्डला से रात 03.25 बजे, इटावा से सुबह 04.30 बजे, कानपुर सेंट्रल से सुबह 07.30 बजे, उन्नाव से सुबह 08.08 बजे, ऐशबाग से 09.50 बजे, गोमतीनगर से 10.41 बजे, बाराबंकी से 11.18 बजे, गोंडा से दोपहर 12.37 बजे, गोरखपुर से 15.55 बजे, कप्तानगंज से 16.40 बजे, बगहा से शाम 18.06 बजे, नरकटियागंज से 19.00 बजे, सिकटा से 19.25 बजे, रक्सौल से 20.00 बजे, बैरगनियां से 21.20 बजे, सीतामढ़ी से 22.15 बजे, जनकपुर रोड से 22.58 बजे तथा कमतौल से 23.50 बजे चलेगी।

दरभंगा कब पहुंचेगी- तीसरे दिन रात 00.55 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 19726

ट्रेन का नाम- दरभंगा-खातीपुरा (जयपुर) अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

नियमित परिचालन कब से- 23 जून, 2026 से

कब-कब चलेगी- रविवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 06 दिन

दरभंगा से प्रस्थान का समय- यह ट्रेन दरभंगा से सुबह 04.30 बजे शुरू होगी।

रास्ते में इन स्टेशनों से गुजरेगी- कमतौल से 04.52 बजे, जनकपुर रोड से 05.13 बजे, सीतामढ़ी से 06.05 बजे, बैरगनियां से 06.38 बजे, रक्सौल से 08.10 बजे, सिकटा से 08.30 बजे, नरकटियागंज से 10.15 बजे, बगहा से 11.10 बजे, कप्तानगंज से दोपहर 13.10 बजे, गोरखपुर से 14.05 बजे, गोंडा से 16.40 बजे, बाराबंकी से शाम 18.18 बजे, गोमतीनगर से 18.57 बजे, ऐशबाग से 19.20 बजे, उन्नाव से 21.08 बजे, कानपुर सेंट्रल से 22.05 बजे, इटावा से 23.55 बजे, दूसरे दिन टुण्डला से रात 02.05 बजे, ईदगाह आगरा से 03.05 बजे, भरतपुर से 04.00 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 05.17 बजे, बांदीकुई से 07.20 बजे तथा दौसा से 07.55 बजे चलेगी।

खातीपुरा कब पहुंचेगी- सुबह 08.40 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी।

नई ट्रेन की वजह से दो ट्रेनों की समय-सारणी में हुआ संशोधन

गाड़ी संख्या 15562 गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का दरभंगा में आगमन समय में संशोधन किया गया है। 28 जून से गाड़ी संख्या 15562 गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा रात 01.15 के बजाए रात 01.50 बजे पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 55039 नरकटियागंज-बढ़नी पैसेंजर के परिचालन समय में हुआ संशोधन इस तरह है। गाड़ी सं. 55039 नरकटियागंज-बढ़नी पैसेंजर नरकटियागंज से 15.40 के बजाए दिनांक 23.06.2028 से संशोधित समयानुसार 16.45 बजे खुलकर 16.53 बजे चमुआ, 17.04 बजे हरिनगर, 17.15 बजे भैरोगंज, 17.25 बजे खरपोखरा, 17.44 बजे बगहा, 17.55 बजे आवसानी हाल्ट, 18.05 बजे वाल्मीकि नगर रोड तथा शाम 18.36 बजे पनियहवा रुकते हुए आगे प्रस्थान करेगी ।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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