डेटिंग एप पर महिला को हुआ प्यार, कनाडा से आई राजस्थान; दो दिन रहे साथ और फिर पुलिस की एंट्री
डेटिंग एप पर महिला और युवक का प्यार परवान चढ़ा। शादी के सपने लेकर महिला कनाडा से नीमराना पहुंच गई। दोनों दो दिन साथ भी रहे मगर अंत में पुलिस ने मोर्चा संभाला।
इंटरनेट की दुनिया में शुरू हुई एक दोस्ती कब प्यार में बदल जाए और इंसान उस रिश्ते को हकीकत में बदलने के लिए कितनी दूर चला जाए, इसका एक हैरान करने वाला मामला राजस्थान में नीमराना में सामने आया है।
कनाडा में रहने वाली करीब 61 वर्षीय महिला ऑनलाइन बने रिश्ते पर भरोसा करके शादी के सपने संजोते हुए हजारों किलोमीटर दूर भारत पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि जिस युवक से करीब एक वर्ष तक डेटिंग एप पर बातचीत होती रही, उसके साथ अब जिंदगी का नया सफर शुरू होगा, लेकिन जब दोनों आमने-सामने आए तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी शायद महिला ने कल्पना भी नहीं की थी।
बातचीत फिर बढ़ी नजदीकियां
मामला बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित बीबी बिल्डर्स सोसायटी का है। यहां हरियाणा के पानीपत निवासी नितिन और कनाडा की रहने वाली महिला के बीच डेटिंग एप के जरिए करीब एक वर्ष पहले बातचीत शुरू हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बातचीत शादी तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी करने पर सहमति भी जताई थी। इसी भरोसे के साथ महिला 11 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंची। युवक नितिन उसे लेने हवाई अड्डे पहुंचा और वहां से अपने मौसा-मौसी के फ्लैट पर नीमराना ले आया।
दो दिन फ्लैट में साथ रहने के बाद मुकर गया युवक
महिला को उम्मीद थी कि भारत पहुंचने के बाद उसके रिश्ते को नया नाम मिलेगा, लेकिन दो दिन साथ रहने के दौरान जब शादी की बात आगे बढ़ी तो युवक ने महिला की उम्र ज्यादा होने का हवाला देते हुए शादी करने से मना कर दिया। करीब 61 वर्षीय महिला के लिए यह फैसला किसी बड़े भावनात्मक झटके से कम नहीं था। जिस व्यक्ति पर भरोसा करके वह अपना देश छोड़कर भारत आई थी, उसी ने सामने आने के बाद विवाह से पीछे हटने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई।
तंग आकर कनाडा दूतावास से संपर्क
13 नवंबर को महिला ने कनाडा दूतावास से संपर्क करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दूतावास की ओर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। नीमराना पुलिस तड़के करीब चार बजे बीबी बिल्डर्स सोसाइटी पहुंची और युवक और विदेशी महिला को अपने साथ थाने ले आई। पुलिस ने महिला की सुरक्षा और स्थिति को देखते हुए उसे कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखवाया है, जबकि युवक नितिन से पूछताछ की जा रही है।
क्या बोली पुलिस?
नीमराना थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव के अनुसार, युवक नितिन हरियाणा के पानीपत का निवासी है और एक निजी स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत है। करीब एक वर्ष पहले डेटिंग एप के जरिए उसकी कनाडाई महिला से बातचीत शुरू हुई थी। दोनों के बीच शादी की सहमति बनने के बाद महिला भारत आई थी, लेकिन आमने-सामने मुलाकात के बाद शादी को लेकर विवाद हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और महिला को सुरक्षित वापस कनाडा भेजने की प्रक्रिया को लेकर तैयारी की जा रही है।
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