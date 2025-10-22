घाघरा-लूगड़ी,चेहरे पर घूंघट डाल भाग रहा था रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात शूटर; राजस्थान पुलिस ने ऐसे दबोचा

संक्षेप: अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल लेते हैं—कभी बुजुर्ग बनकर, तो कभी साधु बनकर। लेकिन इस बार हकीकत ने फिल्मी कहानी को पीछे छोड़ दिया।

अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल लेते हैं—कभी बुजुर्ग बनकर, तो कभी साधु बनकर। लेकिन इस बार हकीकत ने फिल्मी कहानी को पीछे छोड़ दिया। बहरोड़ में मंगलवार को पुलिस ने एक ऐसे शूटर को गिरफ्तार किया, जो महिलाओं के कपड़े पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। यह कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात शूटर था—अभिषेक उर्फ बटार (21)।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिषेक उर्फ बटार को पहले से ही पुलिस ढूंढ रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि वह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में बहरोड़ के पास छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस की क्यूआरटी टीम ने इलाके को घेरा, बदमाश ने फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की। उसने घाघरा-लूगड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर घूंघट था और हाथों में चुड़ियां तक डाल रखी थीं। उसका मकसद था कि कोई उसे महिला समझकर रोक न सके।

लेकिन पुलिस की नजरें धोखा नहीं खा सकीं। संदेह होने पर जब टीम ने उसे रोका और घूंघट हटवाया, तो असली चेहरा सामने आया—वही बदमाश जिसके सिर पर 25 हजार का इनाम था।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से तीन देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की। पुलिस का कहना है कि यह हथियार किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल होने वाले थे। पूछताछ में उसने बताया कि वह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर किसी व्यापारी या वाहन को निशाना बनाने की फिराक में था।

अभिषेक उर्फ बटार, निवासी मोलाहेड़ा थाना पनियाला (हरियाणा), पहले से ही 8 गंभीर अपराधों में वांछित था। उसके खिलाफ सीकर, जयपुर, झुंझुनूं और बहरोड़ थानों में डकैती, हथियारबंदी, धमकी और गैंगस्टर एक्ट जैसे केस दर्ज हैं। रोहित गोदारा गैंग के साथ उसका जुड़ाव पिछले तीन सालों से बताया जा रहा है।

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस गिरफ्तारी में क्यूआरटी कोटपूतली के कॉन्स्टेबल मनोज कुमार और क्यूआरटी बहरोड़ के कॉन्स्टेबल बलदेव की भूमिका अहम रही। टीम ने हाईवे पर उसका पीछा किया और जब उसने भागने की कोशिश की, तो उसे घेरकर धर दबोचा।

जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग के कई सदस्य हाल ही में महिलाओं के भेष में भागने या छिपने की तकनीक अपनाने लगे हैं। पुलिस का मानना है कि यह तरीका उन्हें ग्रामीण इलाकों में पहचान से बचाने में मदद करता है। कई बार वे मंदिरों या मेलों में भीड़ के बीच घुलमिल जाते हैं ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके।

अभिषेक से पूछताछ में पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह हथियार कहां से लाया, और क्या दिल्ली-जयपुर रूट पर कोई नया नेटवर्क सक्रिय है। सूत्रों के अनुसार, हथियार हरियाणा-राजस्थान सीमा के माध्यम से लाए गए थे।