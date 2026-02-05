Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अलवरrajasthan truck accident two friends death news
राजस्थान में ट्रक की चपेट में आए दो दोस्त, एक की मौत

संक्षेप:

अलवर-बहरोड़ रोड पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

Feb 05, 2026 02:36 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जानकारी के अनुसार, जिंदोली गांव निवासी सुमित स्वामी और उनका दोस्त कृष्ण मेघवाल बुधवार रात बाइक से ततारपुर चौराहे से अपने गांव जिंदोली लौट रहे थे। जैसे ही वे बेरोज गांव के पास स्थित जिंदोली पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, उसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।

हादसे में कृष्ण मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमित स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और दोनों घायलों को निजी वाहनों की मदद से अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कृष्ण मेघवाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुमित की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि मृतक कृष्ण मेघवाल की तीन साल पहले शादी हुई थी और उसका एक साल का बेटा है। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और ततारपुर चौराहे पर दही-बल्ले बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखते ही कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना की जानकारी मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अलवर-बहरोड़ रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिंदोली पेट्रोल पंप के पास पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने सड़क पर स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस ट्रक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही घायल सुमित स्वामी के बयान दर्ज होने के बाद हादसे की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने एक मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया छीन लिया, वहीं पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

Accident

