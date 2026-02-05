राजस्थान में ट्रक की चपेट में आए दो दोस्त, एक की मौत

संक्षेप: अलवर-बहरोड़ रोड पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

अलवर-बहरोड़ रोड पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पहले अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। यह दुर्घटना ततारपुर थाना क्षेत्र में जिंदोली पेट्रोल पंप के पास हुई।

जानकारी के अनुसार, जिंदोली गांव निवासी सुमित स्वामी और उनका दोस्त कृष्ण मेघवाल बुधवार रात बाइक से ततारपुर चौराहे से अपने गांव जिंदोली लौट रहे थे। जैसे ही वे बेरोज गांव के पास स्थित जिंदोली पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, उसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।

हादसे में कृष्ण मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमित स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और दोनों घायलों को निजी वाहनों की मदद से अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कृष्ण मेघवाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुमित की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि मृतक कृष्ण मेघवाल की तीन साल पहले शादी हुई थी और उसका एक साल का बेटा है। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और ततारपुर चौराहे पर दही-बल्ले बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखते ही कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना की जानकारी मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अलवर-बहरोड़ रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिंदोली पेट्रोल पंप के पास पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने सड़क पर स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।