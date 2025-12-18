Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अलवरrajasthan sariska tiger reserve buffer zone fire suspect detained
राजस्थान: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में लगी आग,संदिग्ध युवक हिरासत में

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर शहर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के समीप स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर अचानक आग लग गई।

Dec 18, 2025 08:59 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
राजस्थान के अलवर शहर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के समीप स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर अचानक आग लग गई। पहाड़ी पर धधकती लपटें और उठता धुआं देखकर शहर में हड़कंप मच गया। धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में आग की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शाम के समय पहाड़ी से उठती लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। सरिस्का बफर जोन से सटे होने के कारण वन्यजीवों को खतरे की आशंका भी जताई जाने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन और वन विभाग अलर्ट हो गया और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीमें मौके के लिए रवाना हुईं। वन विभाग के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि जैसे ही आग की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। हालांकि पहाड़ी इलाका होने के कारण राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

कई स्थानों पर संकरे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों की वजह से फायर ब्रिगेड के वाहन ऊपर तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में कर्मचारियों को भारी उपकरणों के साथ पैदल चढ़ाई करनी पड़ी। तेज हवाओं और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए।

इसके बावजूद अग्निशमन और वन विभाग की टीमों ने जोखिम उठाते हुए लगातार प्रयास जारी रखे। करीब साढ़े चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आग बुझाना टीमों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

बचाव कार्य के दौरान वन विभाग की टीम को पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक संदिग्ध युवक मिला। संदेह के आधार पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में रह रहा था। उसका दावा है कि जंगली जानवरों से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए उसने आग जलाई थी।

युवक ने यह भी कहा कि वह पारिवारिक समस्याओं से परेशान होकर यहां आ गया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि युवक की पहचान, उसका निवास स्थान, पहाड़ी पर आने का वास्तविक उद्देश्य और आग लगने की असली वजह की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल युवक वन विभाग की कस्टडी में है और उससे विस्तृत पूछताछ जारी है।

इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है। हालांकि आग से जंगल की संपदा को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र का आकलन किया जा रहा है। मनसा देवी मंदिर का क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं।

प्रशासन ने साफ किया है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन कानून और अन्य धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।

