सर्दियों में सावधान! राजस्थान में ये जैकेट पहनी तो दबोच लेगी पुलिस; इस गैंगस्टर के नाम की जैकेट बेचने वाले 3 गिरफ़्तार

संक्षेप:

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं।

Wed, 26 Nov 2025 03:20 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटपूतली, बहरोड़
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों में नया जैकेट खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर अगर वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम वाली जैकेट हो।

कोटपूतली बहरोड़ पुलिस ने सिटी प्लाजा में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम और लोगो वाली जैकेट बेच रहे थे। फिलहाल केवल बिकवाली करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई ऐसी जैकेट पहने हुए पाया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए दुकानदारों में कृष्ण उर्फ गुड्डू, संजय सैनी और सुरेश चंद शर्मा शामिल हैं।

इन जैकेटों की कीमत आमतौर पर 5 हजार रुपए से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इनके बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि इस जैकेट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सीधे तौर पर अपराधियों के महिमामंडन के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि कुछ पुलिस के डर से विदेशों में छिपे हुए हैं। इसके बावजूद युवा पीढ़ी में गैंगस्टर की स्टाइल को अपनाने का ट्रेंड देखा गया है। सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो किया जाता है और उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की जाती है।

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि कोटपूतली बहरोड़ पुलिस ने दुकानों से कुल 35 जैकेट जब्त की हैं। इन सभी जैकेटों पर ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा हुआ था। पुलिस इन जैकेटों के निर्माण और वितरण के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है और मेन्यूफैक्चरिंग कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने कहा, “कुख्यात अपराधियों का महिमामंडन करना समाज में अपराध को बढ़ावा देने जैसा है। इससे युवा पीढ़ी गुमराह हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।”

