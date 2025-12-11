Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
राजस्थान न्यूज़ अलवर rajasthan nursing staff suicide train helmet video call family
राजस्थान में हेलमेट पहनकर ट्रेन के आगे कूदा नर्सिंगकर्मी, सुसाइड से पहले परिजनों को किया वीडियो कॉल

राजस्थान में हेलमेट पहनकर ट्रेन के आगे कूदा नर्सिंगकर्मी, सुसाइड से पहले परिजनों को किया वीडियो कॉल

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर में बुधवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मालाखेड़ा रोड स्थित तिजारा फाटक के पास एक नर्सिंगकर्मी ने साबरमती एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी।

Dec 11, 2025 09:30 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
राजस्थान के अलवर में बुधवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मालाखेड़ा रोड स्थित तिजारा फाटक के पास एक नर्सिंगकर्मी ने साबरमती एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी। परंतु इस मौत के पीछे की कहानी सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं लग रही। शुरुआती जांच से सामने आए तथ्य कई सवाल खड़े कर रहे हैं—क्या यह महज तनाव में लिया गया कदम था, या किसी दबाव, धमकी या घरेलू विवाद ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया?

घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है। जीआरपी के अनुसार 29 वर्षीय लोकेश, निवासी चांदपुर (मुंडावर), अलवर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंगकर्मी था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वह घटना से पहले काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर बैठा रहा था। खास बात यह है कि उसने हेलमेट पहन रखा था—यह एक ऐसा तथ्य है जो जांच को क्राइम एंगल की ओर भी मोड़ रहा है। ट्रेन के आते ही लोकेश अचानक पटरियों के बीच सिर आगे कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है।

जांच में अब तक सामने आए तथ्य बताते हैं कि लोकेश पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था। उसकी पत्नी कुशुमलता, जो मालाखेड़ा सरकारी अस्पताल में लैब टेक्निशियन है, को वह बार-बार आत्महत्या की धमकियां देता था। पिछले तीन दिनों से वह वीडियो कॉल पर पत्नी को पटरियां और गुजरती ट्रेनें दिखाकर जान देने की चेतावनी दे रहा था।

परिवारिक सूत्रों के अनुसार पति-पत्नी के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। लोकेश अक्सर पत्नी को भावनात्मक दबाव में लेकर ‘मरने’ की धमकियां देता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या इसके पीछे घरेलू विवाद था, किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका थी या कोई और तनाव उसकी जिंदगी में था जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी।

जीआरपी हेड कॉन्स्टेबल बालुराम मीणा ने बताया कि घटनास्थल से मिली लोकेश की स्कूटी करीब 50 मीटर दूर खड़ी थी। उसके पास से मोबाइल भी मिला है। फोन में कई मिस्ड कॉल दिखे, जो संभवतः परिजनों द्वारा किए गए थे। पुलिस का मानना है कि सुसाइड से ठीक पहले उसने परिजनों को कॉल किया था। इस कॉल में क्या बातचीत हुई, यह पुलिस मोबाइल की तकनीकी जांच से स्पष्ट करेगी।

लोकेश के पिता प्रकाश, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रहकर रिटायर हुए हैं। परिवार को बेटे के इस कदम से गहरा सदमा लगा है। उनका कहना है कि घर में बीते कुछ समय से तनाव जरूर था, लेकिन वह इतना गंभीर रूप ले लेगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। लोकेश का एक 5 साल का बेटा भी है।

जीआरपी अब मोबाइल कॉल डिटेल, चैट्स, वीडियो कॉल रिकॉर्ड, और परिवारिक विवाद सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल आत्महत्या का नहीं है—इसमें मानसिक, पारिवारिक और संभवतः क्राइम एंगल भी शामिल हो सकते हैं।

जांच जारी है…

