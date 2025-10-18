Hindustan Hindi News
राजस्थान में हरियाणा पुलिस बनकर उठाया, फिरौती लेकर छोड़ा; ऐसे चला लाल बत्ती गिरोह का षड्यंत्र

Sat, 18 Oct 2025 10:27 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
अलवर के गोविंदगढ़ थाने ने जिसे पर्दाफाश किया, वह कोई रातोरात की घटना नहीं थी बल्कि महीनों की योजना और परतदार जाल का परिणाम निकली। पुलिस की शुरुआती जानकारी और पीड़ित के बयान को जोड़कर दायरे का वो नक्शा तैयार किया जा सकता है जिसमें गिरोह ने ठोस तरीके से रचना, पहचान छुपाना और फिरौती वसूली की ठोस रणनीति अपनाई थी।

घटना की शुरुआत 28 जून की रात हुई तब चार-पाँच लोग एक लाल बत्ती लगी गाड़ी लेकर धांधोली स्थित ई-मित्र दुकान पर पहुंचे। गिरोह ने खुलेआम खुद को हरियाणा पुलिस बताया; यह वैसी ही चाल थी जो भरोसा पैदा करने के लिए बरती जाती है। लाल बत्ती और पुलिस जैसे वेशभूषा ने दुकानदारों में भ्रम पैदा किया ताकि वे विरोध करने से बचें और आदेश मान लें। गिरोह ने पहले तो दुकानदार को डराया-धमकाया, फिर उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया — इस तरह की तेज़ी से हुई कार्रवाई से आसपास के लोगों का हस्तक्षेप संभव नहीं हुआ।

तैयारी में गिरोह ने खामोशी के साथ जाल बिछाया था — निशाना उसी तरह के छोटे-ठाठ व्यवसायियों पर रखा गया जो रात में अकेले रहते हैं और जिनके पास नकदी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आसानी से उपलब्ध होते हैं। ई-मित्र की तरह सार्वजनिक रूप से खुली दुकानों को भी जोखिम भरा समझकर गिरोह ने मौके का लाभ उठाया। घटनास्थल से मोबाइल और कंप्यूटर बरामद करने का मकसद न सिर्फ तत्काल लाभ था, बल्कि बाद में संचार छुपाने और सबूत मिटाने का भी था।

फिरौती वसूली का तरीका पुराना पर असरदार रहा: अपहृत का परिवार धमकी और डराकर जल्दी से पैसे जुटा कर देता है। इस मामले में परिजनों ने ₹4 लाख दिए और तब साजिद को छोड़ दिया गया — इसका मतलब गिरोह ने रैला-रैला दबाव बनाकर, डर और भरोसे का खेल खेला। आरोपियों ने संभवत: बर्नर सिम (अल्पकालिक मोबाइल नंबर), नकदी लेन-देन और त्वरित नकद असाइनमेंट का सहारा लिया ताकि ट्रेस कम रहे। गाड़ियाँ बदलकर और ग्रामीण मार्गों का इस्तेमाल कर वे आसानी से इलाके से बाहर जा सकते थे।

पुलिस की जांच का परिदृश्य भी दिलचस्प है: तकनीकी सहायता और सूचना संकलन ने मामले को गति दी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर कॉल-डेटा और वीडियोग्राफिक सबूतों से संदिग्धों की मूवमेंट ट्रेस की गई। बैंक और कैश के आदान-प्रदान के पैटर्न, फोन के लोकेशन-पिंग और स्थानीय चश्मदीदों के बयान ने मिलकर निगाहें उन जगहों पर टिकाईं जहाँ गिरोह के छिपने की संभावना थी। इसी इकट्ठा की गई सूचनात्मक जाल में कामयाबी के बाद 18 अक्टूबर को साजिद उर्फ़ काला मेव व निरजू गुर्जर को गिरफ्तार किया गया।

इस खुलासे के बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी सक्रिय माने जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण से ही रहने-छिपने के ठिकानों, गाड़ियों के स्रोत और स्थानीय मददगारों के नेटवर्क का पता चलेगा। इस तरह के गिरोह अक्सर स्पष्ट पहचान छुपाने के लिए रियल-एस्टेट, किराये और स्थानीय दलालों का उपयोग करते हैं — इसलिए विस्तृत पूछताछ और क्रॉस-रेफरेंसेस जरूरी हैं।

