राजस्थान में बैंक कर्मियों की मिलीभगत से चला गोरखधंधा;बैंकिंग सिस्टम के अंदर से चला 500 करोड़ का ठगी नेटवर्क

अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक्सिस बैंक के 4 कर्मचारियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी फर्मों के दस्तावेजों का सहारा लेकर सैकड़ों बैंक खाते खोले और इन्हें साइबर ठगों को कमीशन पर बेच दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवरMon, 29 Sep 2025 07:14 PM
अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक्सिस बैंक के 4 कर्मचारियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी फर्मों के दस्तावेजों का सहारा लेकर सैकड़ों बैंक खाते खोले और इन्हें साइबर ठगों को कमीशन पर बेच दिया। इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और निवेश योजनाओं के नाम पर ठगी के लिए किया गया। पुलिस जांच में अब तक इन खातों से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन सामने आया है।

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन साइबर संग्राम’ के तहत की गई। पुलिस को वैशाली नगर में म्यूल अकाउंट से जुड़े कई केसों की शिकायतें मिली थीं। जांच में पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारी फर्जी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर खाते खोल रहे थे। बाद में इन्हें साइबर ठगों को बेचकर कमीशन कमाते थे।

इस नेटवर्क का सरगना वरुण पटवा उर्फ UD है। म्यूल अकाउंट से जुड़े लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। वरुण से पुलिस ने 2 लाख नकद, लैपटॉप, मोबाइल, कई सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और चेक बुक बरामद किए हैं। साथ ही एक APK फाइल भी मिली है, जिसका इस्तेमाल खातों का एक्सेस लेने और पेआउट वितरण में किया जाता था।

पुलिस जांच से पता चला कि साइबर गिरोह लोगों को बैटिंग, गेमिंग और ऑनलाइन निवेश का लालच देकर रकम वसूलते थे। यह पैसा सीधे उन्हीं खातों में जाता था जो बैंक कर्मियों की मदद से खोले गए थे। खातों में रकम आते ही ठग उसे निकाल लेते थे ताकि पुलिस या बैंक उसे फ्रीज न कर सके।

खास बात यह रही कि बैंक कर्मियों ने नियमों को बाइपास करते हुए इन खातों को खोला। यहां तक कि खाते खोलते समय जरूरी वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। यही कारण रहा कि इस बार पुलिस को बैंक के अंदर बैठे लोगों तक कार्रवाई करनी पड़ी।

एसपी चौधरी ने बताया कि इन खातों से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन सामने आया है। केवल एक खाते से ही 41 करोड़ रुपये की ठगी की पुष्टि हुई, जिसमें 101 शिकायतें दर्ज थीं। इस नेटवर्क से जुड़े खातों पर एनसीआरपी पोर्टल पर 4 हजार से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। पुलिस ने कार्रवाई में करीब 5 लाख रुपये फ्रीज किए और 2.51 लाख नकद जब्त किए।

• वरुण पटवा (40), मास्टरमाइंड, निवासी उदयपुर

• सतीश कुमार (35), हिसार (हरियाणा)

• आंचल (24), सेल्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक, बूढ़ाखेड़ा, हिसार

• साहिल (33), निवासी नरवाना, जींद

• गुलशन (33), निवासी नरवाना, जींद

• आसु शर्मा (23), सेल्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक, बरवाला, हिसार

गिरफ्तार आरोपियों में से चार बैंक कर्मचारी हैं। पुलिस के अनुसार, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खोलकर ठगों को उपलब्ध कराए और हर खाते पर कमीशन लिया।

पुलिस ने पहली बार ऐसे मामले में बैंकिंग कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इससे साफ है कि साइबर ठगों के नेटवर्क को वैधता और सुरक्षा बैंक कर्मियों की मिलीभगत से ही मिल रही थी। बैंक कर्मचारी न केवल खाते खुलवा रहे थे, बल्कि शिकायत होने पर खातों को अनफ्रीज करवाने में भी मदद कर रहे थे।

एसपी चौधरी ने बताया कि मामले में अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस अन्य खातों और लेन-देन की जांच कर रही है। साइबर क्राइम सेल इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि किन-किन राज्यों और गिरोहों तक इस नेटवर्क की जड़ें फैली हुई हैं।

