राजस्थान के अलवर में खनन माफिया का तांडव, अलवर में वन कर्मियों को घेरकर पीटा
राजस्थान के अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करना वन विभाग की टीम को भारी पड़ गया। कठूमर क्षेत्र के नांगल सहाड़ी गांव में खनन माफियाओं ने टीम पर हमला बोल दिया
राजस्थान के अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करना वन विभाग की टीम को भारी पड़ गया। कठूमर क्षेत्र के नांगल सहाड़ी गांव में खनन माफियाओं ने टीम पर हमला बोल दिया, लूटपाट की और ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची थी टीम
वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि नांगल सहाड़ी गांव में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। इसी आधार पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की।
पीछा कर पकड़ा, फिर बदल गया माहौल
जैसे ही टीम ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, चालक श्याम वीर गुर्जर ट्रॉली को लेकर भाग निकला। टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया, लेकिन यही से हालात अचानक बिगड़ गए।
बुलाए गए साथी, टीम को घेरकर हमला
आरोपी ने तुरंत अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में 4-5 लोग पहुंच गए और वन विभाग की टीम को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद ईंट-पत्थरों से हमला शुरू कर दिया गया।
सबूत मिटाने के लिए ट्रॉली खाली
हमले के दौरान आरोपियों ने मौके पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली खाली कर दी, ताकि अवैध खनन के सबूत खत्म किए जा सकें। यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से की गई।
वीडियो बना रहे वन रक्षक को बनाया निशाना
वन रक्षक रामवीर सिंह, जो घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्हें आरोपियों ने घेर लिया। उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल फोन, सरकारी आई-कार्ड और नकदी छीन ली गई।
ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर फरार
हमलावर न सिर्फ लूटपाट कर गए, बल्कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों के कपड़े तक फट गए।
पहले भी हो चुकी है मुठभेड़
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस इलाके में सक्रिय खनन माफियाओं से टीम की पहले भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। नांगल सहाड़ी गांव अवैध खनन का हॉटस्पॉट बन चुका है।
मजबूत नेटवर्क और संभावित संरक्षण
अधिकारियों का कहना है कि ये गिरोह आपसी सूचना तंत्र के जरिए काम करते हैं, जिससे उन्हें कार्रवाई की पहले ही जानकारी मिल जाती है। साथ ही, आरोपियों के पास अवैध हथियार होने और कथित राजनीतिक संरक्षण की भी आशंका जताई जा रही है।
इलाके में दहशत, पुलिस अलर्ट
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस तरह की घटनाओं से खौफ में हैं।
केस दर्ज, आरोपियों की तलाश
धौलागढ़ थाना पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला, लूटपाट और राजस्थान वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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