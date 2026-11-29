1996 में माता-पिता की करंट से गई थी जान, अब बेटे की भी बिजली के झटके से दर्दनाक मौत
1996 में माता-पिता की करंट से जान चली गई थी और अब 30 साल बाद बेटे की भी बिजली के झटके से जान चली गई है। किस्मत का ऐसा संयोग देख परिवार के जख्म एकबार फिर से हरे हो गए हैं।
साल 1996 में माता-पिता की जिस तरीके से मौत हुई थी अब बेटे की मौत भी वैसे ही हुई है। किस्मत का क्रूर संयोग कहे या कुछ और इस मामले ने हर किसो को झकझोर कर रख दिया है। यह हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान के अलवर स्थित बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव से सामने आया है। 30 साल पहले जो हुआ वह वक्त ने फिर से दोहराया है। माता-पिता की दर्दनाक मौत के बाद परिवार के लोगों ने सोचा होगा कि वक्त के साथ किसी तरह खुद को संभाल लेंगे मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
कैसे हुआ हादसा?
एक ही परिवार की तीन जिंदगियां करंट की भेंट चढ़ने से गांव में भी शोक की लहर है। मृतक का नाम नरेंद्र मीणा है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र ट्रेक्टर लेकर एक बोरिंग पर काम करने गया था। वहां उसने चैन पुलिंग के जरिए मोटर को बाहर निकाला और ट्रैक्टर को भी मौके पर ही छोड़कर घर लौट आया था।
काम पर फिर से लौटे और चपेट में आ गए
रविवार दोपहर नरेंद्र मोटर और ट्रैक्टर लेने दोबारा बोरिंग पर पहुंचा। इसी दौरान खेत मालिक ने डीपी में लगी बिजली की तार खिंचवाई। बताया जा रहा है कि उस समय तार में करंट की सप्लाई जारी थी। इस बात से पुरी तरह अनजान नरेंद्र करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि नरेंद्र को इतना भी समय नहीं मिल सका कि वह संभल सके। देखते ही देखते वह करंट के झटके सहता चला गया और झुलसता चला गया।
अस्पताल भी ले जाया गया मगर मृत घोषित
नरेंद्र को आनन-फानन में किसी तरह अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दे बेटों का पिता था और अब परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिता का साया छीन जाने के बाद बेटों का भविष्य और भरण-पोषण चिंता होना लाजिमी है। मृतक नरेंद्र का अब सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
परिवार के जख्म फिर से हो गए हैं हरे
दिल दहला देने वाले इस संयोग के बाद परिवार में मामत पसर गया है और ऐसा जख्म दिया है जिससे उनका दर्द और ज्यादा गहरा हो गया है। परिवार के सदस्यों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि एक ही वजह से उनके परिवार की तीन लोगों की जान चली गई। परिवार के जख्म न फिर से हरे हो गए हैं बल्कि सभी को शोक, सन्नाटे और सदमे में डाल दिया है।
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