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अलवर में AC बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, 5 घंटे से आग का गोला; दमकल की 6 गाड़ियां जुटी

Mar 24, 2026 08:04 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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अलवर जिले में मंगलवार तड़के एसी बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। पांच घंटे बाद भी आग धधक रही है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

अलवर में AC बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, 5 घंटे से आग का गोला; दमकल की 6 गाड़ियां जुटी

अलवर जिले के नीमराणा के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एसी बनाने वाली Trans HCR कंपनी में मंगलवार तड़के 3 बजे भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रात के सन्नाटे में उठती आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के गांवों और औद्योगिक इकाइयों में दहशत फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा, बहरोड़, घीलोठ और सोतानाला से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि फैक्ट्री में एसी निर्माण से जुड़ा ज्वलनशील सामान, प्लास्टिक पार्ट्स, पैकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बड़ी मात्रा में मौजूद थे, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई।

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सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरा बनाकर खाली कराया गया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। राहत की बात यह रही कि घटना देर रात की होने के कारण फैक्ट्री में कामगार मौजूद नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

पांच घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं

शाहजहांपुर थाना अधिकारी प्रकिता ने बताया की रात को फोन के जरिये सूचना मिली की घीलोठ औधोगिक में बनी ट्रांस एचसीआर एसी कंपनी में आग लग गई है। जिस पर घीलोठ चौकी से स्टाफ को भेजा गया । मोके पर आग की लपटें इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री की छत तक धधक उठी और कई जगहों पर धमाके जैसी आवाजें भी सुनाई दीं। आशंका जताई जा रही है कि अंदर रखे गैस सिलेंडर, कंप्रेसर या केमिकल कंटेनर गर्मी के कारण फट गए होंगे, जिससे आग और भड़क गई। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

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फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर राख

दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है लेकिन अभी आग पर काबू नही आया गया है। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। प्राथमिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का माल और मशीनरी नष्ट हो गई है। कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और आग के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी टीम भी बुलाई जा रही है। शॉर्ट सर्किट, मशीनरी में खराबी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

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स्थानीय लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की बड़ी आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल मौके पर दमकल और पुलिस की टीमें तैनात हैं तथा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।।

रिपोर्ट - हंसराज

Gaurav Kala

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